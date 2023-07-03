Нейросети создали меню для московских ресторанов. Наш журналист попробовал блюда - и вот что понял

Марк Шах Акбари рассказывает о своих близких контактах с искусственным интеллектом. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Чем только не загружали мы в последнее время нейросети. А они безропотно выполняли наши самые дурацкие запросы. Изображали города в виде людей и котиков, писали курсовые работы, разрисовывали цветочками танки и пушки. В общем, сплошное баловство. Но вот использование искусственного интеллекта в ресторанах и барах - это более серьезно. Или нет?

Неброская северная красота

Московский ресторан Bjorn специализируется на нордической кухне. Мода на нее пришла из Скандинавии, но скоро выяснилось, что и наши северные широты дают вполне подходящие продукты в стиле нордик: оленина, дичь, рыба, ягоды, грибы - это все мое, родное. Идея прижилась.

Когда бренд-шеф Bjorn Андрей Федосеев и шеф-повар Владимир Молчанов обратились к трем нейросетям с просьбой составить для ресторана специальное меню, они сразу уточнили: нужно, чтобы все было именно в нордическом духе. Оказалось, искусственный интеллект в курсе гастрономических тенденций у людей, два раза объяснять не пришлось.

Так выглядит «Блаженство из спаржи с ягодным твистом» в реальности. Сзади - картинка, созданная нейросетью. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В меню появились семь блюд не только с готовыми рецептами, но даже и с названиями. Названия - закачаешься. В четырех из семи есть слово Delight, причем переводится оно то как восторг, то как блаженство, то как очарование, то как наслаждение (и в этом даже есть легкая издевка над стилем некоторых ресторанов, придумывающих для своих блюд излишне пышные имена).

Ну как такое не попробовать?

Начал я с «Океанического восторга с хрустящими водорослями» (это, если совсем просто, тартар из креветок с водорослями). Дальше был «Серф энд торф в северном стиле с садовыми травами» (вырезка косули в голубичном соусе с брусникой и листьями кейла), «Урожай северного сада с землистыми грибами», «Блаженство из спаржи с ягодным твистом», «Наслаждение фьордовой форелью», «Рулет пир в лесу» (рулет из нутрии в винном соусе с зеленью) и десерт «Очарование на берегу северного озера», в основном состоящий из белого шоколадного мусса.

А это десерт «Очарование на берегу северного озера». Фото: Леонид ЗАХАРОВ

К каждому рецепту еще и картинка от нейросети - как блюдо должно выглядеть в готовом виде. По картинкам соответствие получилось почти один в один. В рецептах Андрей и Владимир позволили себе некоторые вольности: подумали, допустим, что в первом блюде не помешал бы морской виноград - добавили; решили, что вместо оленя лучше подойдет косуля - заменили. Но в основном все, как велели нейросети.

Меню получилось интересное (сплошные восторги, блаженства и наслаждения), но вот о чем подумалось в процессе. Если не знаешь, что все это создано нейросетями, нипочем не догадаешься. А когда знаешь, конечно, интереснее.

И коктейли тоже

Из ресторана Bjorn мой путь лежал в бар «Петров и Васечка». Тут предстояло попробовать сет из трех коктейлей, созданных... Правильно, нейросетью. Задание искусственному интеллекту сформулировали незатейливо - придумать три оригинальных коктейля с необычными ингредиентами.

С виду - обычные коктейли. Пришлось дорисовать какую-то фигню, чтобы хоть немножко нейросетью пахло. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Сеть напряглась и выдала: 1. Травяной мартини (джин, травяной ликер, базилик, розмариновый сироп, лимонный сок). 2. Халва мартини (водка, амаретто, тахини, мед, лимон). 3. «Эрден» (ром, ромашковый чай, биттер, лимон, мед).

По итогам дегустации имею сообщить следующее: если вы пишете диссертацию о растущей роли искусственного интеллекта в жизни человека, вам просто необходимо попробовать эти коктейли. Ну и просто из здорового любопытства тоже можно. А так - хочу успокоить барменов: нейросеть вам не конкурент. Пока.

А теперь жареная клубника

В ресторане Futuramen к проблеме использования ИИ подошли комплексно. Тут сразу все затевалось с прицелом на светлое и яркое будущее в азиатском стиле. Шеф-повар Марк Шах Акбари рассказал, что для начала предложил искусственному интеллекту создать интерьер на основе фотографий одного невероятно красивого ювелирного магазина. Ну а потом уже дело дошло и до еды. Тут много Японии (рамены, суши, роллы, темпура), но есть и малайско-сингапурский суп лакса, индийские лепешки роти, корейские клецки токпокки.

К составлению меню было подключено аж 10 нейросетей, и Марк рассказывает об этом так увлеченно, что и правда становится интересно. Но та же история: без этих его рассказов ни разу не возникла бы мысль, что вот такое блюдо человек сам придумать не в состоянии. Ну уж Марк бы точно справился. Но ему показалось, что так прикольнее.

Настенная живопись будущего. Девочка ест рамен в Futuramen. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Он и мне предложил стать соавтором какого-нибудь блюда. Я свои пожелания к нейросети сформулировал с серьезной долей абсурдности: кимчи из клубники в русском стиле с добавлением мяты. Рецепт был выдан через минуту. Я принялся его изучать, дочитал до «в сковороде разогрейте растительное масло, добавьте клубнику и обжарьте на среднем огне до мягкости» и дальше читать не стал. Все мне ясно стало теперь.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Думаю, так или примерно так обстоит дело и с другими нейросетевыми рецептами. Без вмешательства человека так и будет получаться обжаренная до мягкости клубника.