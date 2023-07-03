«Советские деньги — самые красивые, а от доллара веет сакральностью»: один день на главном антикварном рынке Турции

«Антикварный рынок в Айранджи» в Анкаре Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

ПЕРВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ ПРИХОДЯТ ДО РАССВЕТА

Каждое первое воскресенье месяца в столице Турции Анкаре всего на один день открывается «антикварный рынок в Айранджи» – самый знаменитый в Турции. Антиквары съезжаются сюда из всех провинций страны и даже из-за границы.

Уже в 2-3 часа ночи расставляются столы, раскладываются любопытнейшие вещицы, от огромных дорогих часов, подсвечников и старинных книг до дешёвых монеток и колечек. Основные покупатели предрассветных часов – оптовики из антикварных салонов и магазинчиков попроще, коих много в турецких городах. Именно в это время здесь совершаются главные сделки и идёт обмен товаром.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Часов с 8 утра появляются первые горожане – любители старины, тоскующие по прошлому пенсионеры, частные коллекционеры и просто те, кому нравится бродить по почти музейному городку, в котором всё можно трогать руками и рассматривать, сколько заблагорассудится.

- Наш антикварный рынок стал официальным и самым большим в стране в 2003 году, - рассказывает «КП» глава Союза Анатолийских антикваров Шюкрю Сары. – Сегодня у нас открылись более 300 прилавков, народ съехался со всех уголков Турции. Кстати, угощайтесь бубликами – их сегодня привёз один их продавцов аж из Ризе – это почти рядом с Россией! И эта цифра для нас маленькая, мы можем принять и обслужить больше тысячи лавок.

Глава Союза Анатолийских антикваров Шюкрю Сары Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

- В Турции очень высокая инфляция, цены растут, как на дрожжах. Изменился ли спрос на антиквариат?

- Антиквариат – не товар первой необходимости, когда в стране кризис, люди вынуждены больше думать о хлебе насущном. И всё же рынок антиквариата в Турции жив и неплохо держится – видите, какое оживление! У человека, любящего старинные вещи, - хоть продавца, хоть покупателя, - это неизлечимая страсть. Люди чувствуют энергетику старины, живут ею, какой бы кризис ни был на дворе. Наш Союз старается дать старым вещам вторую жизнь, передать эту энергетику новому поколению. Антиквариат – не сколько про бизнес, сколько про состояние души. Человек, любящий старину, как правило, интересуется историей, занимается самообразованием, у него нет времени на вредные привычки – это же прекрасно! И я рад, что здесь много молодёжи. Значит, ей тоже интересна ностальгическая атмосфера старой жизни.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

КУРС СОВЕТСКОГО РУБЛЯ К ТУРЕЦКОЙ ЛИРЕ — 1:1

Брожу по рынку, наслаждаясь старинными вещами, пахнущими чем-то добрым и забытым. Серебро, часы, весы, жестяные коробочки от конфет, открытки, старинная одежда, чугунные утюги, резные двери – всё, словно из этнографического музея. Напротив - склад виниловых пластинок. Граммофона не видно, но его успешно заменяет работающая стереосистема, на которой под алмазной иглой поёт пластинка. Рядом конкуренты вывалили тонну кассет и бобин, и их старый магнитофон с большой бобиной надрывно перекрикивает винилового собрата.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Вдруг кто-то рядом присвистнул:

- Ахмет, слышь, русских денег принеси!

Подхожу к лавочке: здесь нумизматический рай. Некоторые дорогие монеты закатаны в кластеры или даже лежат под стеклом, а некоторые – из всех стран мира - валяются кучей на бамбуковом блюде и продаются за сущие копейки. Среди них вижу современные русские монеты и бумажные советские деньги.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

- Вас интересуют русские деньги? Берите – это 10 рублей СССР, всего 10 лир (30 центов – ред.).– оживляется продавец. – Я вам скажу, что самые красивые деньги – советские. Они по-настоящему похожи на деньги, посмотрите, какой дизайн, это же настоящее искусство! Сейчас так не заморачиваются. Наляпали циферку, чей-нибудь портрет – готово! Деньги должны иметь образ, у них особое лицо, особый мир, понимаете? Красивые деньги редко встретишь. Самые безобразные – на мой взгляд, это современные евро. Непонятные бумажки, на деньги не похожие даже.

- А доллары, по-вашему, какие?

- Они не красивые, но выглядят сакрально, отличаются от всех. Я не люблю Америку, но деньги они себе сделали мощные.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ЭПОХЕ ЧЕЛНОКОВ

На одном из прилавков замечаю российскую юбилейную медаль «Западный военный округ – С.-Петербург» и до боли знакомый значок «Ударник коммунистического труда».

- Пользуются ли у вас спросом вещи из России? – спрашиваю продавца.

- Сейчас интереса, как прежде, уже нет. Да и вещей-то особо нет, всё распродали, - качает головой антиквар Зейнель. - А раньше что было – караул! Особенно в 90-е годы, когда бушевал челночный бизнес, чего только из России ни привозили! Мебель, фотоаппараты, иконы, шинели!.. Я всю жизнь занимаюсь стариной, и лет 30 назад у меня четверть товара была из России. В Турции во многих городах даже были «русские базары» (rus pazar – тур.), где всё русское продавалось, причём дёшево – ваши люди не знали настоящую цену того, что привозили. До сих пор кое-где можно встретить «русский рынок» например, в Самсуне, и у нас в Анкаре есть один. Но сейчас это уже только название, там ничего русского давно нет.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

- Много заработали сегодня?

Зейнель вытаскивает из кармана хилую кипу банкнот:

- Вот… Тысяча, полторы… Скоро рынок закроется. Из этих денег половину отдам за аренду, плюс за бензин сюда приехать… Вот и считай: толком не заработаешь ничего.

- А зачем вы вообще сюда приезжаете?

- А куда деваться? Это моя жизнь, моя работа, я без неё не могу!

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

«МЫ ВСЕ НЕМНОГО СУМАСШЕДШИЕ»

Две девчонки-хохотушки вот уже минут 10 меряют старые очки в весьма оригинальных оправах и сгибаются пополам от смеха. Продавец рассыпается в комплиментах, убеждая, что каждая пара очков делает их ещё прекраснее. На вопрос о цене твёрдо отвечает: «200 лир!» (8 долларов – ред.)

- Мы студентки, у нас таких денег нету! – смеются девушки.

- Так это для студенток 200 лир, а для остальных – 600!

Возле другого стола сосредоточенно изучает алкогольные мини-бутылочки молодой человек.

- Я из Измира специально приехал, коллекционирую такие бутылочки. У меня в коллекции уже 70 штук… Почём продаёте эти?

После недолгого торга сходятся на трёх долларах за 10 бутылочек. Парень просит получше их упаковать, ведь ему везти их через полстраны!

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Мой последний собеседник – Ахмет Озбек из немецкого Нюрнберга. Его лавка ломится от немецкого фарфора и кукольных домиков – такого на рынке я не видела.

- Каждый месяц приезжаю в Айранджи на эту ярмарку, затем еду в Стамбул и через неделю возвращаюсь в Германию. У меня там тоже магазин, склад, я езжу по всей Европе, ищу товар.

- Вы из Германии ради 1-2 дней приезжаете в Турцию?!

- Здесь у меня много родственников, поэтому я сюда не только по делам приезжаю, но и родных увидеть. Два удовольствия в одном. Основные продажи, 90% всего заработка – с утра, когда приезжают оптовики. А сейчас уже народ просто ходит, глазеет, трогает… Торговли почти нет. Много денег заработать на антиквариате и не получится. Эту работу просто надо любить, тратить время, деньги и больше ничего. И не я один такой. Из Франции народ тоже приезжает – правда, сегодня их что-то не видно… Мы, антиквары, все немножко сумасшедшие!