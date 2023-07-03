Конфликт с Западом продлится десятилетия: главные мысли из статьи Дмитрия Медведева «Эпоха противостояния»

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, чем должно завершиться противостояние с Западом. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал статью в «Российской газете» под название «Эпоха противостояния».

В статье Медведев подробно разобрал причины нынешнего противостояния России с Западом, высказался о возможности третьей мировой войны и обозначил, на каких условиях Россия готова идти на компромиссы в украинском конфликте. «Комсомолка» приводит самые интересные моменты из статьи Дмитрия Медведева.

Тектонический разлом

По словам Медведева, в разных частях мира образовался тектонический разлом в понимании будущего. Этот разлом будет расширяться, а противостояние нарастать.

При этом Медведев развенчивает несколько мифов. Первый из них - «Россия находится в изоляции». По его мнению, это не так. На российский рынок пришли компании из Азии, Африки и Латинской Америки, и в расчетах партнеры все больше переходят на национальные и цифровые валюты.

Как отмечает Медведев, товары из Европы замещены другими, европейцы потеряли наш рынок, их вложения сгорели, хотя сами производства остались. При этом Медведев поблагодарил европейцев за то, что их активы за бесценок перешли в собственность российских компаний.

«Кормить толстомордых европейских бюргеров - не наша задача»

Еще один миф - «Российская экономика разваливается». Медведев отмечает, что рост производства в России выше, чем в Европе, а инфляция - ниже и близка к историческому минимуму: 2,9 процента. По оценкам экспертов, к концу года инфляция в России не превысит 5%, тогда как в еврозоне будет близка к 6%. Безработица в России также находится на историческом минимуме - 3,3 процента. Все отрасли российской экономики сейчас показывают рост.

Медведев отметил, что рост сельхозпроизводства в России в 2022 году превысил 10 процентов, и другие страны уже осознали свою зависимость от российского продовольствия. Говоря о зерновой сделке, Медведев заявил, что она должна быть расторгнута.

- Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров - не наша задача, - заявил зампред Совбеза.

«Россия никогда не пыталась сдерживать НАТО»

Медведев заявил, что Россия всегда понимала, что не в ее силах и возможностях сдерживать расширение НАТО, и что Швеция и Финляндия, которые недавно вошли в Северо-атлантический альянс и так были с ним ассоциированы.

Медведев отмечает, что Россия лишь просила учитывать ее интересы и не приглашать в НАТО бывшие союзные республики, особенно те, с которыми есть территориальные споры. Именно поэтому, как отмечает Медведев, задача России - устранить угрозу членства Украины в НАТО, и Россия ее добьется.

«Противостояние коллективному Западу стало глобальным»

Медведев отмечает, что 2022-2023 годы войдут в историю как время мощнейшего цивилизационного разлома. Он подчеркнул, конфликт на Украине - это не региональный конфликт, а «тотальное противостояние условного коллективного Запада и всего остального мира».

По словам Медведева, возникшее противостояние будет очень долгим, возможно, оно займет десятилетия. Одним из способов разрешения конфликта политик называет третью мировую войну. Однако победителей в ней не будет. Медведев отметил, что мир, в котором наступит ядерная зима, а города-миллионники окажутся в руинах, вряд ли кто-то сможет считать для себя победой.

Ситуацию, возникшую сейчас в мире, Медведев назвал опаснее Карибского кризиса. По словам зампреда Совбеза, те, кто решил разгромить крупнейшую ядерную державу - Россию, «без сомнения, конченые придурки».

«АнтиРоссии быть не должно»

Вторым способом разрешения тотального противоречия Медведев назвал поиск труднейших компромиссов. По его словам, это может растянуться на десятилетия. Это потребует от всех сторон конфликта терпения и выдержки. Россия готова искать разумные компромиссы, если ее интересы будут максимально учтены, уточнил политик.

- Никакой АнтиРоссии больше не должно быть в принципе, иначе все рано или поздно закончится очень плохо. Киевский нацистский режим должен быть аннигилирован. Законодательно запрещен в цивилизованной Европе как фашистский, - считает Медведев.

По его словам, итоги тотального противостояния нужно закрепить в новом документе типа Хельсинского акта. Вот только сам Хельсинки для этого уже не годится, так как Финляндия для России во враждебном стане. Развивая свою мысль, Медведев пришел к выводу, что России вообще стоит временно приостановить дипломатические отношения с Финляндией, Польшей, странами Балтии и Великобританией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крах цивилизации Запада: Россия сражается с бандеровцами и НАТО ради выживания всего мира

Идея исключительности, взятая Европой на вооружение, ведет Запад, желающий уничтожения нашей страны, к самоуничтожению (подробнее)