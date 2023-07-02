Горит Франция в бунтах, сотни разграбленных магазинов и банков, тысячи сожженных автомобилей и задержанных правонарушителей Фото: REUTERS

Сад Европы в огне

В октябре прошлого года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, разъясняя внешнюю политику ЕС, образно сравнил объединенную Европу с садом, а остальной мир с враждебными ему джунглями.

- Европа - это сад. Мы построили сад: все работает, это наилучшая из когда-либо созданных человеком комбинаций политической свободы, экономического процветания и социального сплочения. Три этих вещи вместе- заявил он. - Остальной мир, большая часть других стран мира - это джунгли. А джунгли могут совершить вторжение в сад. Садовники должны заботиться о саде, но они не будут его защищать при помощи выстраивания стен.

Боррель назвал Европу садом, а остальной мир - джунглями Фото: REUTERS

Сейчас этот сад заполыхал. Горит Франция в бунтах, сотни разграбленных магазинов и банков, тысячи сожженных автомобилей и задержанных правонарушителей. Конца и края не видно. Более того, Беспорядки перекинулись в Бельгию и в, казалось бы, безмятежную и спокойную Швейцарию. В любой момент может заполыхать и Германия. И, хотя многие пытаются нарисовать картину, что это, дескать, те самые "джунгли напали на сад", это "джунгли", выращенные самим Евросоюзом внутри себя в результате реализации одной и той же идеи, главенствующей в Европе на протяжении десятилетий, если не дольше. Как бы это ни показалось странным на первый взгляд, в эту идею укладываются и Гитлер, и еврейские погромы, и ЛГБТ+, и даже нынешняя Украина, которую данная идея привела сначала к саморазрушению, а потом и к разрушению извне.

Сейчас этот сад заполыхал Фото: REUTERS

Крах западной идеи исключительности

И это идея исключительности и, в силу ее, наличия больших прав у личности, социальных групп, сообществ и т.д. Которая, призванная вроде бы к обеспечению более эффективного прогресса, раз за разом приводит к краху. Гитлер – "исключительная личность", поначалу возглавившая поход Германии "за справедливостью" после грабительского Версальского мира - но каким чудовищным кошмаром и кровью это обернулось для мира, не говоря о Германии! Черные в США и Европе начали свой "поход за справедливостью", но движение BLM стало символом погромов, беспорядков, отрицания истории, унижения других этносов и новой дискриминации. Точно также обстоит дело и представителями нестандартной сексуальной ориентации, которые получили исключительные права и, разделившись на 78 или 87 гендеров и трансгендеров (вплоть до полного маразма) уничтожают сейчас традиционные ценности, институт семьи, христианство и иные традиционные религии, общественные уклады.

Можно отметить, что это следствие новой неоколониальной политики, в которую выродился европейский либерализм, направленной против населения не только других стран, но и на закабаление народа собственной страны, но и это развитие идеи исключительности, в данном случае, либералов. Кстати, и тот же "старый добрый" колониализм был реализацией идеей исключительности "белого человека", которому ради несения его "бремени" было разрешено все, что угодно, вплоть до эксплуатации и безнаказанного уничтожения тех, кто не входил в сообщество "исключительных".

Да, безусловно, все причины, которые сейчас указывают многочисленные эксперты: неконтролируемый приток мигрантов, этническая преступность, неэффективные социальные лифты, социальное расслоение и т.д. – все это имеет место, но они лишь подпитывают главную идею – если кому-то можно больше, чем другим, в силу своей исключительности, то у меня имеется своя исключительность, и я имею не меньше прав, а больше, чем другие. Торжество экзистенциального выбора в ложном противопоставлении "тварь я дрожащая или право имею".

Технику для ВСУ собирают по всему миру Фото: REUTERS

На этой идее собственной исключительности, как когда-то Германия набухла на предложенной Гитлером "особости арийцев", построена и нынешняя Украина, которой "весь мир должен", где "панувать" может и должен исключительно "гарный хлопец", которая, как и 80 лет назад "Deutschland über alles", сейчас "Украйна понад усе". Нацизм – это и есть власть идеи исключительности. Не зря символика и стилистика двух режимов – нацистского и бандеровского – похожи до степени смешения, а убежденные современные нацисты Незалежной массово используют символику гитлеровской Германии. А милитаристская маечка Зеленского, в которой он ходит повсюду, от сортира до международных саммитов – это тот же особый китель Гитлера, что он не снимал вплоть до самоубийства.

Россия бросает вызов Западу и его ценностям

В противовес этому Россия реализует совершенно иную модель общественного устройства и государственной политики – равенство всех перед законом, консервативные традиционные ценности, признание важнейшей роли семьи, социальные гарантии людям, взаимные обязанности общества и государства.

И не только с бандеровцами и против НАТО Россия сейчас борется на Украине, а воюет с этой идеей исключительности. Наперевес с которой западная цивилизация неотвратимо приближается к своему итогу – самоуничтожению в финале. Желая перед этим похоронить нашу страну. Даже не столько из-за природных богатств, сколько по той причине, что существование нынешней России – вызов Западу, его "ценностям" и идее исключительности, основы его существования за счет кого-то. Не побоюсь громких слов, ради не только себя самой, но и выживаемости той же западной цивилизации и всего человечества в целом.

Для любого здравомыслящего человека выбор тут очевиден. Вот только здравомыслящих на Западе осталось, по-видимому, очень мало. Больше тех, кто с готовностью марширует к финальному акту.

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