Запад скрывает собственные провалы, поливая грязью Россию

Нельзя не поразиться самоуверенности того же Макрона, который, вновь нацепив на себя маску мыслителя, принялся рассуждать о неких выявившихся разногласиях в России и хрупкости ее вооруженных сил. Фото: REUTERS

Провалившаяся попытка мятежа в России породила настоящую информационную вакханалию в западном политико-экспертном сообществе. Еще не дожидаясь окончания событий 24 июня, некоторые особо ретивые комментаторы принялись увлеченно строчить прогнозы «хода грядущей гражданской войны в России и распада страны», попутно рассуждая о судьбе нашего ядерного арсенала. Спокойная и патриотичная реакция сплотившегося российского общества на кризис, быстро отрезвившая горе-бунтовщиков, похоже стала сюрпризом для самоназначенных экспертов-русистов и потребляющих их «аналитику» руководителей типа Жозепа Борреля и Эммануэля Макрона. Но провернуть фарш назад нельзя – и всю прошедшую неделю тем из нас, кто по долгу службы вынужден анализировать западный дискурс, пришлось разгребать горы публикаций и докладов, о том, что воображаемый крах российского государства все равно-де неминуем. Разучившись не только здраво оценивать события в России, но и признавать собственные ошибки, американо-европейский истеблишмент отказывается верить в провал стратегии по провоцированию внутрироссийской смуты, которая, по их замыслу, должна вновь вернуть человечество на светлый путь к долгожданному концу истории.

Между тем, нелишне будет вспомнить одно, похоже, подзабытое элитами Запада, библейское изречение – про соринку в чужом глазу. Нельзя не поразиться самоуверенности того же Макрона, который, вновь нацепив на себя маску мыслителя, принялся рассуждать о неких выявившихся разногласиях в России и хрупкости ее вооруженных сил. Развить свои политологические рассуждения французский президент не смог, ибо спустя пару дней его внимание досадно отвлекли проблемы собственной страны, скатившейся к состоянию де-факто гражданской войны. Города республики столкновениями полиции и военных с мигрантами оказались ввергнуты в кровавый хаос, ежедневно опустошавший казну на миллионы евро. Дошло до того, что профсоюзы французских силовиков начали требовать от главы государства безжалостного сведения счетов с погромщиками – без характерных реверансов в сторону т.н. «общечеловеческих ценностей».

Как справедливо заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, эта ситуация едва ли окажется в центре внимания глав стран НАТО в ходе предстоящего саммита в Вильнюсе. Лидерам Альянса намного комфортнее предаваться мечтаниям о неких великих потрясениях в России и продолжать поддерживать на плаву тонущий украинский «Титаник», нежели решать собственные трудности, порожденные многолетними либеральными экспериментами. И речь не только о Франции и Швейцарии, но и, скажем, об Италии, где проблема миграции и общая некомпетентность правительства поддерживает страну и общество в состоянии перманентного политического кризиса; о Германии, где провал идеи мультикультурализма уже породил взрывоопасную холодную войну крайне левых и правых сил; наконец, о США, где очередной штурм Капитолия, на фоне раскола в обществе и попрания командой Джо Байдена базовых принципов правосудия, вовсе не выглядит фантастикой.

Впрочем, мы прекрасно понимаем, что именно для отвлечения внимания избирателей от некомпетентности правящих элит Запад и подбрасывает дрова в топку украинского конфликта. Отсутствие успехов контрнаступления ВСУ и неудача усилий по дестабилизации России пока что не отрезвили кураторов киевского режима. Будем надеяться, что вернуть их на грешную землю, как это всегда случалось в прошлом, позволят успехи российской армии – если только очередные погромы и столкновения, разносящие вдребезги уютный буржуазный мирок Макрона и ему подобных, не справятся с этой задачей быстрее и эффективнее.