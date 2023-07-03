Бунтующих сажают за решетку, полиция использует беспилотники и гранаты: Насилие и беспорядки во Франции могут сорвать Олимпиаду-2024

Мнимая толерантность рушится на глазах. Либерализм демонстрирует противоречия, не совместимые с жизнью Фото: REUTERS

Франция, в которой уже шестую ночь подряд не утихают массовые беспорядки, продолжает оставаться в огне и привлекать все больше внимания мирового сообщества. Убийство полицейским 17-летнего Нахеля Мерзука в Нантере стало искрой во французской бочке пороха, еще не успевшей остыть после принятия пенсионной реформы. Как пишет BFMTV, Макрон продолжает стремительно терять контроль над ситуацией в стране.

В Сен-Дени, пригороде Парижа, пытаясь потушить подожженные автомобили на подземной парковке, погиб 24-летний капрал пожарной бригады. Тем временем префектура столичной полиции разрешила своим сотрудникам записывать происходящее на улицах города с помощью беспилотников. Такая мера призвана помочь в борьбе с погромами и избежать жертв среди силовиков.

Суд в Гренобле на юго-востоке Франции вынес первые приговоры протестующим. Три человека были осуждены на срок до 4 месяцев лишения свободы за попытки грабежей. Еще 30 человек предстанут перед судом в этом же регионе в ближайшее время.

Фото: REUTERS

Глава городского бюро по туризму Жан-Франсуа Риаль заявил, что из-за продолжающихся протестов Париж столкнулся с отменой до 25% бронирований от иностранцев. Это в свою очередь начинает негативно сказываться на имидже города, который в следующем году должен проводить Олимпийские игры.

– Сегодня в Париже в связи с волной насилия мы уже имеем тысячи отмен бронирований. На начало июля, я думаю, у нас уже примерно 20-25% отмен среди международных клиентов, и я не удивлюсь, если эти цифры будут такими же по всей Франции, – подчеркнул Риаль. – Подобное отпугивает американских и японских клиентов. Исторически эти две группы туристов наиболее чувствительны к вопросам безопасности.

Фото: REUTERS

На улицах Франции стали замечать все больше сторонников ультраправых движений. Так, около 50 националистов в масках прошли маршем по Лиону, выкрикивая лозунги «Мы у себя» и «Франция для французов, сине-бело-красные». Силы правопорядка попытались разогнать группу гранатами со слезоточивым газом.

Прошлой ночью в сети распространилось видео, в котором утверждается, что сирийские мигранты напали на коренного француза, когда тот попытался защитить свою машину от поджога. Протестующие отрубили мужчине обе руки, демонстрируя крайнюю жестокость и безнаказанность.

Основатель политической партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что правительство боится полиции и ее профсоюзов, которые, тем не менее, ответственны за беспорядки.

– Сегодня политическая власть больше не контролирует полицию. Именно полиция и ее профсоюзы пугают власть. Они боятся силы, которую они больше не контролируют, и кто является виновником этих потрясений. Французское правительство боится полиции, которая несет ответственность за беспорядки, – пояснил Меланшон.

Фото: REUTERS

Продолжающиеся почти неделю протесты прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

– Мнимая толерантность рушится на глазах. Либерализм демонстрирует противоречия, не совместимые с жизнью, – заявила Захарова. – МИД Франции просто обязан взять все свои прошлые мемы, адресованные России, Китаю, Ирану и зачитать самому себе. Бон шанс!

Свою тревогу из-за проявлений антисемитизма во Франции выразил и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

– Правительство с крайней обеспокоенностью наблюдает за волнами антисемитизма, прокатывающимися по Франции. В последние дни мы стали свидетелями преступных нападений на еврейские объекты, – добавил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые выступил с громким заявлением, призвав протестующих прекратить мародерство. Во время встречи с министрами правительства он также потребовал от них «продолжать делать все возможное, чтобы восстановить порядок и гарантировать возвращение к спокойствию в стране».

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