Если бы мятеж Пригожина затянулся: В Грузии уже планировали войти на танках в Сочи, а на Украине - в Крым

Становятся известны подробности — как соседи мечтали воспользоваться попыткой вооруженного бунта в России Фото: REUTERS

То, что ни одна смута, тем более — вооруженная, не кончалась хорошо ни для одного государства, понятно из любого учебника истории. Но какие угрозы могли бы свалиться на Россию, если бы мятеж ЧВК «Вагнер» даже не удался, а хотя бы затянулся на неделю-другую, только начинают выясняться. И они поражают.

Эти планы надо знать и помнить, чтобы ни у кого не было соблазна подобное допустить.

ТБИЛИСИ: «ПОСВЯЩАЛИ ПРИГОЖИНУ СТИХИ»

Спустя неделю после попытки мятежа в России, председатель правящей партии в Грузии Араклий Кобахидзе сделал сенсационное признание. Оказывается, грузинская оппозиция планировала использовать смуту у северного соседа, чтоб войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и даже ... Сочи.

«В тот день мы призвали оппозицию спокойно наблюдать за происходящим. Однако там не прислушались к нашему совету. Все мы помним, как они приветствовали Пригожина, как посвящали ему речи и стихи, как на волне его успеха планировали не только войти с танками в Абхазию и Цхинвал, но и захватить Сочи, - заявил Кобахидзе. - Оппозиция показала, что использует любой повод, первый же шанс, для открытия в Грузии «второго фронта».

Кобахидзе пояснил, что сегодняшние власти в Тбилиси выступают за мирное восстановление доверия между грузинами, абзахами и осетинами. А оппозиция «действует по заданию извне».

КИЕВ: ПРОСТО НЕ УСПЕЛИ ПОЙТИ НА ПРОРЫВ

В Киеве, конечно, тоже очень рассчитывали на свой профит от мятежа в России. Зам. министра обороны Украины Анна Маляр успела заявить: «ВСУ пытаются воспользоваться вооруженным походом «Вагнера» на Москву и усилить давление на фронтах».

Сегодня уже понятно, что для Киева события в России стали неожиданностью и там просто не успели собраться и бросить все резервы на прорыв российской обороны. Но если бы мятеж ЧВК продлился дольше, попытка «последнего и решительного» прорыва ВСУ к Азовскому морю и Крыму наверняка состоялась бы.

КИШИНЕВ: МЕЧТЫ О ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Использовать смуту в России не приминули бы и в Молдавии. Здесь радикальные силы (а они в том числе и во главе республики) давно ждут подходящего момента, чтоб захватить Приднестовье. Там находятся и крупнейшие в Восточной Европе склады боеприпасов, оставшиеся от СССР. Именно таких снарядов сейчас остро не хватает Украине (свои запасы расстреляны, а в НАТО подобного не делают), потому она тоже горит желанием вторгнуться в Приднестровье с другой стороны.

КАРАБАХ: НОВАЯ ВОЙНА

Противостояние между Арменией и Азербайджаном вспыхнуло бы с новой силой. Сейчас относительное спокойствие в Карабахе сохраняют российские миротворцы. Это не нравится США и ЕС. Они хотят их вытеснить (как и российскую военную базу в Армении) и потому, почти не скрывая, подталкивают Ереван и Баку к обострению.

БЕЛОРУССИЯ: «ПОХОД НА МИНСК»

На самом деле Александр Лукашенко, ведя беспрецедентные переговоры с мятежниками из ЧВК в самые горячие часы, совершал большое дело не только для России, но и для Белоруссии. Не секрет, что в Польше готовятся отряды боевиков для попытки похода уже на Минск. А на Украине для этого обкатаны в боях на стороне ВСУ несколько «батальонов» белорусских радикалов. И если бы в России началась реальная смута, это стало бы сигналом к попытке мятежа в Белоруссии. Лукашенко эту угрозу вовремя отвел.

ГДЕ МОГЛО РВАНУТЬ ЕЩЕ

На самом деле — везде. Свои территориальные и ресурсные притензии к России имеют многие уважаемые и не очень «партнеры». Могла бы оказаться под угрозой полной блокады или даже агрессии Калининградская область, с новой силой начались бы требования Японии отдать Южные Курилы. Охотников отщипнуть от России свою «Кемску волость» - масса. Даже продолжающие называть себя «российской оппозицией» персонажи, перебравшиеся из Москвы в Берлин, Варшаву, Ригу или Киев, рассчитывают вернуться на волне смуты и оказаться во власти. При этом рисуют карты будущего раздела России (называя это «деколонизацией») на десятки мелких княжеств.

Разумеется, сами «вагнеровцы» не сильно об этом задумывались, выдвигая танки на Москву. А надо было бы.

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