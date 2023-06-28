Дальнейшая судьба "Вагнера" и одиночество заговорщиков: главные выводы о последствиях вооруженного мятежа

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После субботнего мятежа в Кремле заявили, что все рассуждения западных политиков и экспертов о том, что попытка военного мятежа якобы пошатнула позиции российской власти, не имеют к реальности никакого отношения. Но грядут ли кадровые перестановки? Что будет с ЧВК? Об этом в утреннем эфире Ивана Панкина и Игоря Виттеля на Радио «Комсомольская правда» высказался политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

ОДИНОЧЕСТВО ЗАГОВОРЩИКОВ

- Могли у заговорщиков быть союзники внутри российской элиты?

- Скорее, нет. Были те люди, которые делали ставку на конфликт главы ЧВК и руководства оборонного ведомства. Но я не думаю, что кто-то внутри власти считал, что вот сейчас они путем вооруженной силы поменяют власть, в том числе первых лиц.

- А что вообще это было? Как понимать этот мятеж?

- Есть версия, что это был такой... верноподданический поход. Типа, «государь нас не слышит, а мы хотим, чтобы нас услышали».

- Что будет с «вагнерами»?

- Они сейчас материализуются в Беларуси. Говорят, и дальше будут работать в Африке. Но они в Африке раньше работали при неофициальной, но тем не менее, системной поддержке госмашины России. А как будут теперь - большой вопрос.

- Если они в Беларуси остаются, то что они делают?

- Лукашенко озвучил, что они будут консультировать белорусскую армию, рассказывать им про беспилотники, контрбатарейную борьбу и тому подобное. Но вряд ли это все их задачи?

БЕЗ ЗАЧИСТОК

- На что вы больше всего обратили внимание в словах Лукашенко, который посекундно рассказал про переговоры с Пригожиным?

- Например, что в России надо провести массовую зачистку потенциальных оппозиционеров. Вот цитата из Лукашенко: «В России в обществе под плинтусом сидят много. И там против них еще не развернули работу, как мы сейчас зачищаем: где-то вякнул, посмотрели, 2020 год проверили – иди сюда. Там еще этого нет».

- То есть у нас будут зачистки?

- Я лично не вижу пока оснований. У меня ощущение, что наоборот, есть намерение провести выборы президента на высокой явке с высоким уровнем поддержки и с высоким уровнем легитимности.

ВВЕРХ-ВНИЗ

- Чьи акции внутри России повысились?

- В первую очередь, у главы ФСБ, как человека, который лично вел все переговоры. Также у главы Росгвардии. Кстати, решение по передаче тяжелого вооружения Росгвардии было принято до мятежа. Так что не надо связывать одно с другим. Еще один герой - это Юнус-Бек Евкуров. Он, может быть, не самый тонкий политик, но невероятного личного мужества, порядочный, адекватный и очень спокойный. Его роль была высока, в том числе, потому что он в Ростове психотерапию с Пригожиным проводил. И он был тем человеком, который дал трубку в руки Пригожину, когда звонил Лукашенко.

- Будут ли какие-то кадровые решения?

- Я думаю, что бОльшая часть решений будет отложена до президентских выборов. Не так уж много и осталось до весны 2024-го. Возможна история с некоторой «перегруппировкой». Когда создаются новые органы, новые структуры или новые должности.

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