Дмитрий Дибров: Не смотрю «Кто хочет стать миллионером» - некогда

Дмитрий Дибров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После того, как Росстат опубликовал данные о том, что рабочая неделя россиян в 2023-м году увеличилась до 38.5 часов, «КП» стало интересно, насколько изменилась плотность рабочего графика и общая загруженность в этом году у творческих личностей. «Комсомолка» обратилась к шоумену, телеведущему и писателю Дмитрию Диброву, который пару месяцев назад оставил программу «Кто хочет стать миллионером» и улетел с семьей в Африку. А, вернувшись, занялся проектами, не связанными с Первым каналом.

- Сейчас вы работаете больше или меньше, чем прежде?

- О чем вы говорите, коллега?! Ну давайте напомним друг другу высказывания великого испанца Сервантеса: жена писателя никогда не поймет одного — того, что писатель работает, даже глядя в окно.

- По возвращении с Черного континента вы глядите в окно, или чаще все-таки в материалы, связанные с проектом «Сессия» в популярной соцсети?

-Я в 1981-м приехал в Москву из Ростова-на Дону и с тех пор у меня не было ни одного по-настоящему выходного дня. Когда я болтаю черти что черти с кем - я тоже работаю. Или когда лежу целый день и думаю— я понимаю, что со стороны это же выглядит как страшное преступление. А я и тогда ведь работаю.

- Потому вас выкладки из отчета Росстата не касаются?

- Выкладки вашего Росстата меня не волнуют совершенно. Да, в мае я вернулся из Африки и запустил новые проекты. Мне сейчас присылают выкладки научные. Что вы думаете: психология — это наука, мне приходится все это изучать. Приходится готовится к каждой встрече.

- Вряд ли вы не готовились перед каждым эфиром «Кто хочет стать миллионером»

- Неподготовленность — она же сразу слышна. Я не читаю по суфлеру какие то важные мысли — иначе чем тогда я буду отличаться от некоторых уважаемых коллег. Имен которых уже никто и не вспомнит.

- Не вспомнит почему?

- Потому, что Останкино вышвырнуло их. Есть и другие читатели суфлера. Помоложе и поинтереснее. Я вот так работаю — и это результат работы. Вообще, жизнь это земледелие.

- В каком смысле?

- Результат работы весенней и летней работы приходит осенью. А главное - от того, как ты вспашешь в мае-июне, так и получишь в сентябре-октябре.

- Программу, где вы прежде были ведущим — вы не смотрите, с новой ведущей, Юлей Карауловой?

- Ну а что же я буду их смотреть? У меня просто нет времени телевизор смотреть. Я не только Юлю Караулову не смотрю, я и другие программы не смотрю, мне некогда.