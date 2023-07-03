Тина Канделаки раскрыла правду о пропавшем Сергее Светлакове

Сергей Светлаков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Светлаков в последнее время редко появляется на публике. В апреле 2022 года отменили концерт юмористического шоу "ПрожекторПерисХилтон". После этого стало известно, что артист уехал из России в Латвию. Он занимался продажей своего коттеджа в Юрмале. После этого о шоумене ничего не было слышно. А на днях Тина Канделак пролила свет на судьбу знаменитости.

Сергей Светлаков нашел новую работу. Шоумен совсем скоро вернется на экраны как актер, ведущий и продюсер. 45-летний комик получил собственное юмористическое шоу. А еще приступил к съемкам в новом комедийном сериале.

"Сережа Светлаков снова эксклюзивно наш... Большинство звезд к нам вернулись, перезагрузились, предстали совершенно в другом качестве и с новыми проектами", - написала Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

Отметим, Светлаков более восьми лет счастлив во втором браке. От актрисы Антонины Чеботаревой у него подрастают двое сыновей - Иван и Максим. А от первого брака с Юлией Маликовой у ведущего есть дочь Анастасия.

Со своей первой супругой Юлией Маликовой артист познакомился во время учебы в институте. Вскоре после этого они официально узаконили свои отношения. Вместе пара переехала в Москву. Со стороны казалось, что в семье Светлакова царит идиллия. Однако в 2012-м пошли слухи, что артист собирается развестись со своей женой. В том же году он сам рассекретил отношения с Чеботаревой, с которой познакомился на съемках комедии "Джунгли". Вскоре пара тайно узаконила свои отношения. Влюбленные проводили отпуск в Риге и неожиданно для себя заехали в Российское посольство, где и зарегистрировали брак.