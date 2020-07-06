Красавица-жена и дети как под копирку: Сергей Светлаков впервые показал свою семью

Сергей Светлаков вместе со второй женой Антониной Чеботаревой и детьми вот уже месяц отдыхает на Алтае. 42-летний артист делится в блоге многочисленными фото и видео. А на днях впервые показал свою семью.

Сергей Светлаков более семи лет счастлив во втором браке. От актрисы Антонины Чеботаревой у него подрастают двое сыновей - семилетний Иван и трехлетний Максим. А от первого брака с Юлией у ведущего 12-летняя дочь Анастасия. Как только у девочки начались каникулы, шоумен вместе с наследниками и второй супругой отправился на Алтай.

ssvetlakov Когда трехлетний сын хочет стать оператором...

Семейство отдыхает в отеле премиум-класса, где цена за номер составляет 90 тысяч рублей за сутки. Сергей с супругой и детьми побывали и на Телецком озере, и покорили одну из местных гор, и покатались на водном байке. А в минувшие выходные артист показал, как он с семьей сплавляется по реке Катунь.

ssvetlakov Катунь - ты прекрасна!

Несколько часов назад Светлаков поделился забавным видео, сделанным его младшим сыном Максимом. "Когда трехлетний сын хочет стать оператором", - подписал Светлаков ролик. В кадре предстали сам Сергей, жена Антонина, дочка Настя и сын Иван. Поклонники отметили, что старшие наследники очень похожи на звездного отца.

Стоит отметить, что со своей первой супругой Юлией Маликовой артист познакомился во время учебы в институте. Вскоре после этого они официально узаконили свои отношения. Вместе пара переехала в Москву. Со стороны казалось, что в семье Светлакова царит идиллия. Однако в 2012-м пошли слухи, что артист собирается развестись со своей женой. В том же году артист сам рассекретил имя новой возлюбленной. Ею оказалась актриса по имени Антонина, с которой Сергей познакомился на съемках комедии "Джунгли". Вскоре пара тайно узаконила свои отношения. Влюбленные проводили отпуск в Риге и неожиданно для себя заехали в Российское посольство, где и зарегистрировали брак. В 2013 году у супругов родился их старший сын Иван, а спустя четыре года Антонина родила Максима.