Дед инсайд, надутые губы и битва славян с динозаврами: Чему ТикТок и другие соцсети втайне учат наших детей

Старики все равно не шарят. Фото: Shutterstock

Узнать, как древние славяне сражались с динозаврами. Примерить на себя судьбу серийного убийцы. Разбить скулы молотком, чтобы получить новое лицо. Вы скажете: бред какой-то. В общем, да. Но еще это тренды соцсетей, которые транслируются нашим детям.

- Что смотришь?

- Да так, мам, приколы всякие - видосики…

Знакомый диалог? Дети не горят желанием показывать нам, что у них за видяшки.

Старики все равно не шарят. А мы, взрослые, лишний раз не напрягаемся, чтобы понять интересы ребенка. Когда случится подростковый кризис и чадо объявит себя представителем мрачной субкультуры, будем диву даваться. «А что? А как? Мы его этому не учили».

Конечно, вы не учили, интернет за вас все показал. Но брюзжать, что в соцсетях все от лукавого, - последнее дело. К тому же не все там так уж плохо.

В пику всем теориям заговора о мировой истории появились шутливые картинки и видео про славян, которые то сражались с динозаврами, то заключали мировые. Фото: СОЦСЕТИ

СЛЕДИ ЗА РУКАМИ

На прошлой неделе по Первому каналу показывали шоу, в котором бывшие супруги из Мурома делят детей. Проходной сюжет, но вдруг «выстрелил» необычный финт.

Восьмилетняя дочка склочной четы в кадре рассказывает, как любит семью, обнимает сестренку, а за ее спиной показывает международный знак призыва о помощи. Согнула большой пальчик к ладони и несколько раз сжала-разжала оставшиеся четыре. Жест означает не просто «мне плохо от чего-то абстрактного», а указывает - в семье совершается насилие. Что это было, разбирается Следственный комитет.

Про этот знак активно рассказывают детям в ТикТоке (оттуда девочка о нем и узнала). Жест изобрели канадские правозащитники. Будем говорить начистоту: взрослые о нем не знают. Слышали разве что те, кто много работает с детьми: психологи, педагоги, омбудсмены… При этом спроси условного школяра - он закивает: мол, я в курсе.

Не все ТикТок-веяния ужасны. Олицетворение всего доброго - капибары. Они по популярности потеснили котиков. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

ЗАПРЕЩЕН И ЗАБЛОКИРОВАН

Пока педагоги ворчат, что у подрастающего поколения клиповое сознание, клипы действительно формируют интересы детей. Видеоплатформа ТикТок появилась пять лет назад. На нее равняются другие соцсети: ВКонтакте, YouTube, Like (российская платформа).

Суть в том, чтобы показать зрителю короткое видео - не длиннее минуты, а лучше вообще секунд 20. И так безостановочно «кормить» пользователя контентом.

ТикТок в марте прошлого года запретил пользователям из РФ публиковать видео. И уже полтора года не показывает нам новый контент из других стран. Соцсеть не хочет терять российский рынок, где можно продавать рекламу. При этом понимает: одно неосторожное движение - и приложение заблокируют навсегда.

Платформа, корни которой в Китае, уже под запретом в семи странах - полностью или частично. Через соцсеть продвигают повестку (пользователи, а не сам ТикТок), которая может быть инструментом информационной войны. Например, платформу блокировали в Армении и Азербайджане во время обострения карабахского конфликта.

«Прелесть» ТикТока в том, что с момента создания туда были залиты миллионы часов видео - за всю жизнь не пересмотришь. Поэтому пока что пользователи листают анналы платформы. Свою аудиторию у соцсети отвоевывают наши ВКонтакте и Like.

Если неофит откроет подобные площадки, никакой крамолы в первые часы и дни не увидит. Ему покажут, как парни и девчонки пляшут под задорную музыку, юмористические ролики, мимими-видео про животных, кулинарные рецепты. Самое «интересное» начинается дальше…

МЫ ВСЕ СОГЛАСИЛИСЬ НА ШПИОНАЖ

- Соцсети собирают огромное количество информации о нас: предпочтения, поведение, интересы, демографические данные, лайки, комментарии, время просмотра видео на конкретную тему и многое другое. На основе этого строят портрет пользователя, чтобы понять, что нам нравится, что привлекает внимание, - объясняет IT-маркетолог, руководитель маркетингового агентства «РостСайт» Владимир Кривов.

Владимир Кривов.

Соцсети получают доступ к нашим поисковым запросам. А еще сравнивают нас и наших друзей в интернете. Логично предположить: если твоя подруга лайкает видео про путешествия, то и ты любишь смотреть про красивые места. Цель «шпионажа» (мы соглашаемся на него добровольно, почитайте пользовательское соглашение соцсетей) - удержать внимание юзера как можно дольше. Ведь тогда нам покажут больше рекламы.

- Постепенно алгоритмы становятся более точными и предлагают нам контент, который действительно соответствует нашим предпочтениям. Анализ происходит практически мгновенно (от нескольких минут до пары дней. - Авт.). Есть мнение, что соцсети могут продвигать определенную повестку, особенно политическую или идеологическую, могут навязывать пропагандистское содержание. Возможно, в некоторых случаях это действительно так (недаром некоторые соцсети запрещены на территории РФ. - Ред.), - говорит Кривов.

При этом эксперт отмечает: нет доказательств намеренного продвижения такого контента. Соцсеть пробует показывать видео на разные темы. Если видит, что они вызывают отклик - их лайкают, досматривают до конца, пересылают, - значит, это что-то интересное.

Но политика политикой, а мы говорим про тренды детей. Собственно, они расходятся точно по такому же принципу. Условный ТикТок видит, что подростки 10 - 14 лет смотрят определенный контент, и начинает подсовывать его всем ровесникам.

МЕРТВЫЙ ВНУТРИ

Среди подростков модно быть «дед инсайдом». Дедушки тут ни при чем. Это калька с английского dead insight - «мертвый внутри». Фраза пошла из аниме - японских мультиков. Месседж довольно простой: я один в этом бренном мире, и никто не понимает мою тоску. В качестве атрибутов - мрачная обработка видео, закрытое челкой лицо, темная одежда. И подписи вроде «отвалите от меня все».

Кадр из японского мультика «Токийский гуль». Он-то и был «мертвым внутри», оттого что не мог найти себя в этом мире. Фото: СОЦСЕТИ

История не новая. В 2000-е была субкультура эмо, которые носили черно-розовую одежду, полосовали руки бритвой и вечно плакали. А если копнуть глубже, то можно припомнить эффект романа Гете «Страдания юного Вертера», конец XVIII века. После книги о молодом страдальце, которого не приняли ни возлюбленная, ни общество, по Европе прокатилась волна самоубийств.

С «дед инсайдами» связана еще одна мода из соцсетей. Демонстрация, что ты подвергаешься насилию: необязательно физическому или сексуальному, но еще и психологическому. Родители и учителя третируют, вторая половинка доводит, одноклассники затравили. Тренд ходит по грани. Непонятно, как реагировать на это - воспринимать как попытку ребенка привлечь внимание или действительно как сигнал, что чадо нужно спасать.

Известный прецедент - дело Сергея Жалобы из Москвы. Он разносил визитки по подъездам и встретил двух школьниц 11 и 12 лет. Якобы показал им свой половой орган и сбежал. Мужику дали 13 лет колонии, потом смягчили приговор до шести. Девочки признались, что оговорили Сергея, на самом деле они прогуляли школу и решили избежать гнева родителей, придумать историю. Однако мужчина так и сидит.

Впрочем, историй, когда дети действительно подвергаются насилию, к сожалению, хватает.

СНЮСОЕДЫ И РЕДАНОВЦЫ

Полностью популяризированный и накрученный соцсетями тренд - «ЧВК Редан». История про якобы объединения анимешников, которые устали от того, что их притесняют футбольные фанаты. Редановцы носили футболки с пауками. Купить такую же и носить - модно.

Еще один «прикол» выглядит так. В кадре подросток с траурным видом. Закадровый голос молвит: «Отец запрещал мне писать стихи. Мою первую любовь расстреляли. Моя страна меня не приняла». А ведь это биография Анны Ахматовой. В эпатажном видео можно усмотреть и образовательный лейтмотив. Типа учите дети классику: люди, которые ее писали, не такие зануды, как вы считаете.

Но одно дело подобный урок литературы и совсем другое - популяризация серийных убийц. Ролики с чтением биографии чаще делают про преступников, нежели про гениев Серебряного века. Одинцовский Удав-Фишер, Чикатило, ангарский маньяк - про их зверства и «трагедию жизни» (душегубцы часто сами подвергались насилию) снят не один ролик. Зачем такое показывать детям - вопрос риторический. Вспомните, как сами залипали на «Следствие вели» и «Криминальную Россию».

Однако многие тренды быстро уходят в прошлое. В 2015 году в России запретили снюс, жевательный табак. Но подпольно им торгуют до сих пор. Показывать, что ты закладываешь под губу снюс, было модно три-четыре года назад. Сейчас от такого подростки как-то отошли, а снюс превратился в мем, интернет-шутку. Даже появилось обзывательство «снюсоед». Так часто называют людей «гоповатого» вида.

ОПАСНЫЕ ЗАБАВЫ

А вот вейпы никуда не ушли. По соцсетям гуляет куча видео с младшеклассниками, которые парят электронные сигареты. Особая эстетика - сделать это в школе, где-нибудь в людном месте, но так, чтобы учителя «не запалили».

Хромает и целомудрие молодежи. Педагоги сетуют: в шестом-седьмом классе школяры начинают делать поступательные движения бедрами и прочие пошловатые движения под музыку. Девичья мода 2023 года: кривляться под песню интернет-звезды Дарьяны про оральный секс.

Дети качают губы вакуумом не вслед за светскими львицами, а по приколу. Фото: СОЦСЕТИ

Время от времени проскальзывают членовредительские тренды. Видеосервисы их, конечно, стараются блокировать, но не всегда делают это оперативно. Например, съесть на спор капсулу для стирки или надуть губы вакуумом (через стакан или специальный прибор).

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«Следите за контентом в соцсетях, но не нарушайте границ»

- Если воспитанием занимается интернет, а не родители, результат соответствующий, - говорит семейный психолог Арина Кейро- Мороз. - Среди младшеклассников и подростков выделяется интерес к насилию, жестокости. Малыши зациклены на мультфильмах и играх, где больше травм и крови. Дети постарше на камеру сами себе могут наносить травмы, чтобы привлечь внимание. Демонстрация силы над другим приводит новое поколение в полный восторг. Как и раньше, интересны секс, наркотики, алкоголь.

Арина Кейро- Мороз.

Чтобы уберечь ребенка от навязанных сценариев и сломанной психики, нужно внимание и присутствие в его жизни. Но нельзя навязывать свои интересы, которые вы сами не смогли реализовать в детстве. Дети бунтуют против такого и закрываются. Как можно больше разговаривайте со своими детьми, предлагая варианты, советуя. Доверительные отношения лучше строить с самого раннего детства. Но и к подростку можно найти подход через его интересы. Важно помнить про границы ребенка. И в строгом, и в свободном воспитании свои минусы. Одному перекрывают кислород, другой полностью предоставлен сам себе. Оба примера - нарушение границ. У одного их нет, у другого одни ограничения. В общем, отслеживать контент в соцсетях нужно, но не перегибая палку.