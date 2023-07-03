Девочка, подавшая сигнал о помощи в прямом эфире Первого канала: «Я плачу, почему с нами так поступили»

Девочка оказалась в центре внимания после передачи Фото: 1 канал

31-летняя Кристина Боржова и 35-летний Карен Тунян прославились на всю страну после того, как пришли на Первый канал со своей историей. История эта вполне банальна – пара разбежалась и не может поделить опеку над 4-летней дочерью. Отец хочет видеться – мать якобы запрещает. Но поразило телезрителей не это, а тайный знак, который во время интервью подала старшая дочь Кристины от первого брака. 8-летняя Алина (имя изменено, - прим. Ред.) за спиной сестры показала жест, который считается международным сигналом о помощи при домашнем насилии (согнутый большой палец, который несколько раз обхватывается остальными).

На семью тут же обрушился всенародный гнев. Редакция передачи написала заявление в следственный комитет, зрители призывали без разбирательств отобрать ребенка, а родственники, в том числе родная мать Кристины, заявили, что она и вовсе запугивает девочек, применяя эмоциональное и физическое насилие. «Комсомолка» уже рассказывала версию отца младшей дочери и даже версию бабушки девочек, которая уверяет, что сама научила внучку этому жесту. Все это время Кристина отмалчивалась. При попытках журналистов проникнуть в дом ради интервью, она их грубо выставляла, но теперь она все же согласилась ответить на вопросы «КП».

- Имейте совесть, меня треплют звонками и приездами ко мне. У моей дочки все прекрасно, - заявила «КП» мать девочки Кристина. - Это редактор программы попросила сделать дочку этот жест. Надо у нее спросить, почему она так поступила. Я рядом находилась, когда она просила об этом дочь, я слышала все это. Но ни я, ни дочь не знали, что это значит. Дочка тоже не знала, что это за жест. Это был уже вечер, у нас долго длились съемки. Мы устали к этому моменту. Мы первый раз с таким делом столкнулись. После программы эти редакторы они не выходят на связь.

Девочка подала сигнал с просьбой о помощи Фото: 1 канал

По словам, мамы все проверки силовиков они уже прошли.

- СКР нас уже опросил, - делится Кристина. - И я сама обратилась к Бастрыкину, намерена ехать к нему на личный прием, чтобы следователи разобрались в этой ситуации с редактором и программой. Я не против проверок, любая будет в нашу пользу. К девочке приходили СКР, прокуратура, психологи, омбудсмен по правам ребенка. Она переживала так, что ее тошнило, у нее кружилась голова. Это ребенок, а не взрослый человек. Нас обманули и при помощи ребенка раздули дело, я это так не оставлю. Я добьюсь, чтобы люди были наказаны. К нам приезжали после выхода передачи люди, долбились в дверь, мы не могли из дома выйти. Нам пытались выломать дверь. Дети плакали. Мне пришлось вызывать наряд полиции.

Мать уже поговорила с девочкой по поводе ее жеста на передаче.

- Мы с ней потом это обсуждали. Она сказала: «Мама, ты же помнишь, что меня просили». Она очень переживает, она плакала: «Мам, все из-за меня». Я ей сказала, чтобы прекратила себя винить, - делится Кристина. - Дочка говорит: «Мам, почему так поступили с нами?». Она переживает, что нас обманули. Ей уже надоело одно и тоже повторять. Проблемы у нас в семье не между мной и ребенком. Проблемы у нас только с мужем матери, который жил с нами. Конфликты из-за него были на глазах детей, это страшно и ненормально. И проблемы у нас из-за отца младшей девочки.

Мать, по ее словам, обратилась на передачу за помощью, но не думала, что это обернется против нее.

- Мне на передаче рот затыкали, все мои слова вырезали. Но желать хайп на детях – это уже перебор, - негодует мать девочки. - Мы что, неблагополучная семья? Да, у нас неспокойная жизнь. Бывший муж замучил всех. У нас из-за него оба ребенка страдают. Когда я передаю Карену младшую дочь, старшая выходит со мной. Она боится меня одну оставлять. Он мне нанес удар, у меня было сотрясение мозга. Ему вынесли приговор. Я просто хотела, чтобы меня оградили от Карена. К нам ведь уже и психолог приходил. Он дал оценку. У нас два заключения психолога, какое отношение у ребенка к отцу. Я привезла на программу кучу переписок с ним, что ребенок ему не нужен. Там куча гадостей, пошлости, извращений. Он поднял на меня руку, в потасовке он задел ребенка по голове. Я писала об этом заявление в полицию.

Также мать девочки рассказала, что у нее были проблемы с отчимом со своей мамы.

- Он мне сломал нос, - рассказала женщина. - Я буду подавать на него в суд. Вред здоровью был нанесен. Слава богу, что мой мужчина находился рядом. Он мне голову разбил о дверь. И еще была вторая ситуация, драка, я попросила своего мужчину зайти к нам. Я вылила алкоголь отчима. Мы стояли с дочкой на кухне. Пришел мой мужчина, мать его схватила, он упал. Отчим сел на него и начал бить.

Сейчас мать намерена добиться наказания для редактора программы. Обе дочери находятся с ней.

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