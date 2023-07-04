Военная спецоперация на Украине 4 июля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 июля 2023 года.

Военнослужащие Южной группировки войск пресекли попытку наступления ВСУ под Соледаром в ДНР, уничтожив две группы украинских военных общей численностью до семидесяти человек. Отмечалось, что выдвижение украинских войск было вскрыто ночью при помощи расчетного беспилотного летательного аппарата.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ уничтожили почти все поставленные ВСУ Польшей и Португалией танки Leopard - 16 штук.

Также глава Минобороны отметил, что ВСУ с 4 июня лишились около 2,5 тысяч единиц военной техники. По словам Шойгу, российские войска с 4 июня 2023 года смогли уничтожить 15 самолетов, 3 вертолета, 920 единиц бронетехники ВСУ. Речь шла о Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

Российские военные держат под контролем ситуацию в районе Антоновского моста в Херсонской области. Попытки ВСУ переправиться через Днепр мелкими группами были пресечены.

Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов 126 бригады теробороны ВСУ в Херсонской области. На этом же направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и две гаубицы «МСТА-Б».

Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки на Донецком направлении российские войска отразили девять атак ВСУ, в ходе которых украинская армия потеряла до 260 бойцов и более десятка единиц бронетехники.