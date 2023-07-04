Избежать наказания за "наезд" больше не получится: Минтранс предложил штрафовать электросамокатчиков

Сейчас водители электросамокатов лишь отчасти считаются участниками дорожного движения Фото: Иван МАКЕЕВ

Минтранс предложил штрафовать водителей электросамокатов за нарушение ими правил дорожного движения. Такие поправки ведомство планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП).

Сейчас водители электросамокатов лишь отчасти считаются участниками дорожного движения.

- В ПДД есть разграничения: электросамокат весом до 35 кг может находиться на тротуаре, а значит, он не приравнивается к участникам дорожного движения. Если вес самоката больше 35 кг, он должен находиться с правой стороны проезжей части. Но только кто их когда взвешивал? Они у нас даже не сертифицируются. Мы ничего не знаем про них: ни мощность, ни безопасность, - рассказал «Комсомолке» вице-президент Национального автомобильного Союза Антон Шапарин.

Именно поэтому самокатчикам, даже тем, что сбили людей и нанесли им серьезные повреждения, часто все сходит с рук.

- У нас двумя способами можно контролировать безопасность дорожного движения. Первый: это полицейский, но мы не можем поставить на каждом перекрестке полицейского. И к тому же в Сети куча видео, как бодро самокатчики улепетывают от полицейских. Второй метод: камеры фото-видео фиксации. Поэтому мы с депутатом Михаилом Делягиным внесли в Госдуму законопроект - поправки в КОАП по электросамокатам. Мы предлагаем обязать владельцев регистрировать электросамокат через Госуслуги в личном кабинете, получая на него номера, как на автомобиль. Это единственный способ идентифицировать электросамокат, особенно, если он частный. А частных электросамокатов у нас в разы больше, чем прокатных, - поясняет Антон Шапарин.

По его мнению, инициатива Минтранса - маленький шаг в правильном направлении, но без регистрации и присвоения номеров - это шаг в никуда.

- Мы предлагаем ввести жесткие штрафы - на десятки тысяч рублей за отсутствие регистрации самоката. И это хорошая мотивация для сотрудников Госавтоинспекции - отлавливать нарушителей нещадно, - говорит Антон Шапарин.

Сейчас в КОАП есть наказание для велосипедистов и «других лиц, непосредственно участвующих в процессе дорожного движения», которое предусматривает штраф до 1,5 тысяч рублей. Но формулировка весьма расплывчатая, и самокатчики легко могут избежать наказания.

Как отмечает Антон Шапарин, МВД точно не знает, сколько людей ежегодно погибает и получает травмы от самокатчиков. Дело в том, что Госавтоинспекция учитывает число аварий на проезжей части, а авария на тротуаре аварией уже не считается. В статистику погибших и пострадавших в ДТП это не попадает.

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