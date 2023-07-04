Мешает мощное лобби: Матвиенко предложила проводить денатурацию метанола, чтобы избежать отравлений

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) во время встречи с членами Совета палаты Совета Федерации РФ в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

С 1 сентября 2023 года потребители смогут проверять подлинность, качество и место производства приобретаемого алкоголя, включая слабоалкогольные напитки. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин во вторник на встрече с сенаторами.

Премьер также напомнил, что недавно был принят закон, ужесточающий ответственность за нелегальный оборот метанола под видом алкогольной продукции. Глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала проводить денатурацию метанола, чтобы избежать смертей и отравлений. Однако, по ее словам, этому противодействует «мощное лобби» и «бюрократическая машина».

Матвиенко сослалась на данные Минздрава: в России более 1 тысячи человек в год страдают от отравления метанолом.

- Метанол является сильно действующим ядом и производится в объеме 4,5 млн. тонн в год для нужд химической промышленности, по вкусу и запаху не отличается от этилового спирта. Поэтому и необходима денатурация - изменение по вкусу, цвету или запаху, - пояснила глава Совфеда.

Матвиенко также предложила обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт, включая тот, что производится для нужд медицинской и парфюмерной-косметической отраслей. Из-за дешевизны его используют для производства нелегальной водки. В то же время этиловый спирт, производящийся для алкогольной продукции, облагается высоким акцизом.

Матвиенко привела данные за прошлый год, согласно которым при нуждах медицины в 1,6 млн декалитров (дал) медицинского спирта, было произведено 6,8 млн. дал, то есть в четыре раза больше реальной потребности.

- Куда он уходит? Из этих излишков медицинского спирта объемом 5,2 млн. дал было произведено 13 млн. дал нелегальной водки и другой спиртосодержащей продукции, - сказала Матвиенко.

По ее словам, казна потеряла на этом 32 млрд. рублей.

В то же время, Матвиенко отметила, что уплата акциза на спирт, закупаемый учреждениями сферы здравоохранения, должна субсидироваться государством.

В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что массовые случаи отравления напитком «Мистер Сидр» в нескольких регионах России, произошедшие в начале июня, не были связаны с мораторием на проверки бизнеса.

- Там было преступление, воровство, которое привело к гибели людей. Виновные найдены и понесут перед законом ответственность, - сказал Мишустин.

Сенаторы также обратили внимание премьера на проблему безопасности аттракционов. По их мнению, в этой сфере необходимо дополнительное регулирование. Мишустин предложил сенаторам подготовить свои предложения.

- Люди хотят получать удовольствие, а не бояться за своего ребенка, - сказал Мишустин.

На встрече также обсуждались льготы для добровольцев, принимающих участие в СВО. Мишустин отметил, что они должны получать такие же страховые выплаты, как и остальные военнослужащие, участвующие в СВО. Премьер также напомнил, что до 1 июля добровольческие формирования должны были подписать контракт с министерством обороны для придания им соответствующего юридического правового статуса.

- И они будут защищены таким же пакетом страховых гарантий, как военнослужащие. Такое поручение будет дано... Подготовим отзыв правительства в ближайшее время, - сказал премьер.