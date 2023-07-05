Известной журналистке из Москвы, убившей мужа-садиста, не дают общаться с детьми: женщину лишили родительских прав

В первый раз Алексей избил Оксану из-за пустяковой ссоры через год после знакомства. Фото: Личный архив

РОКОВОЙ РОМАН

Выбитые зубы. Сломанный нос. Ни одного целого ребра. Издевательства над Оксаной продолжались 14 лет. Но во время очередной потасовки Оксана дала отпор обидчику и ударила его в ответ ножницами... И теперь ее могут посадить на 15 лет.

«Комсомолка» уже писала об этом громком деле. Оксана Гончарова – известная журналистка, больше 10 лет проработала в ведущих деловых изданиях страны. Закончила Волгоградский госуниверситет, во время учебы родила первого сына Петра. Отец ребенка в жизни мальчика не участвовал, растить его помогала мама Оксаны.

После университета Оксана переехала в Москву, устроилась в газету «Ведомости», сотрудничала с РБК. Взяла ипотеку, купила однушку в подмосковной Электростали. Там и познакомилась с Алексеем Самусевым, от которого родила двоих детей - Матвея (ему сейчас 11 лет) и Арсения (4 года).

В первый раз он избил Оксану из-за пустяковой ссоры через год после знакомства. Это было первое сломанное ребро. Но Алексей сумел вымолить прощение. Со временем избиения стали регулярными. По словам Оксаны, сначала раз в несколько месяцев, потом – раз в месяц, затем - каждую неделю. Алексей сильно выпивал, с работой были проблемы. Он то уходил от Оксаны и от детей, то возвращался.

На счету Самусева три судимости, а еще около 40 (!) обвинительных решений по административным правонарушениям. Причем «административка» - в основном за избиения Оксаны. Избиения были нешуточные. Алексей выбивал Оксане зубы, ломал нос, у нее не было ни одного целого ребра. После драк и пьяных дебошей (Алексей выламывал дверь, отрезал в квартире интернет-кабель) Оксана писала заявления в полицию. За помощью к правоохранителям не раз обращались и коллеги Оксаны по «Ведомостям». Но ничем серьезным это не заканчивалось. Периодически суд назначал Алексею исправительные работы, которые он ни разу не прошел.

Оксана Гончарова больше 10 лет проработала в ведущих деловых изданиях страны. Фото: Личный архив

Семейные баталии закончились тем, что семью поставили на профилактический учет в полиции и комиссию по делам несовершеннолетних.

Так и жили из года в год. Оксана пахала на семью: помимо основной работы, то и дело брала подработки. Алексей на детей денег не давал и в воспитании не участвовал. На момент гибели его долг по алиментам превысил 1,3 млн рублей.

Трагедия произошла вечером 28 сентября прошлого года. В тот день, согласно показаниям Оксаны, Алексей с своим другом пришли к ней домой, начали пить водку. Старший сын Петр накануне уехал в другой город с друзьями, младшие были в квартире. Между Оксаной и Алексеем разогрелась очередная ссора. Как объяснила Оксана следствию, Алексей схватил со стола ножницы и напал на нее, а она, защищаясь, ножницы перехватила.

- Алексей в тот момент не отпускал моей руки, но, видимо, ножницы соскользнули в мягкую часть тела, ближе к ключице. Я не могла даже подумать, что нанесла Алексею серьезные повреждения, так как крови на нем почти не было, при этом он был в сознании, даже нанес мне удар ногой, - рассказала Оксана корреспонденту «Комсомолки» (мы пообщались письменно через адвоката).

Из квартиры Алексея вывел друг. Через какое-то время Оксана увидела, как к дому подъехала скорая помощь и увезла Алексея. На следующий день он умер. Оксане предъявили обвинение по самой тяжкой статье - «Убийство». За это грозит от 6 до 15 лет тюрьмы. С тех пор Оксана в СИЗО: суд не принял во внимание двух ее несовершеннолетних детей и в домашнем аресте отказал.

Но вскоре Оксану ждал еще один удар.

КРОВНАЯ МЕСТЬ?

Вскоре после трагедии брат погибшего Петр Самусев взял под опеку младших детей Оксаны. Он с женой живет в Анапе, своих детей у них нет. До этого брат убитого никакого участия в жизни детей Оксаны не принимал и фактически был с ними не знаком.

- Мне бы их под опеку не отдали, я бы не потянул двоих маленьких детей, - пояснил KP.RU старший сын Оксаны Петр.

Поначалу Оксане казалось, что для детей переезд в Анапу - наилучший вариант: море, воздух, мальчики смогут отвлечься от гибели отца и ареста матери. Опекун выделил детям отдельную комнату, Матвея устроил в школу, Арсения - в детский сад.

В биографии Алексея Самусева есть аж три судимости. В первый раз Самусев загремел за решетку в 2010 году. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Самой Оксане после ареста было разрешено общаться из СИЗО лишь со старшим сыном Петром. Матвея и Арсения она с сентября не видела и не разговаривала с ними. Но Петр регулярно звонил им в Анапу, даже подумывал туда переехать. Опекун не мешал ни общению, ни передаче детям подарков и писем от Оксаны.

Но после новогодних каникул ситуация резко изменилась. По словам друзей Оксаны, опекун перестал передавать детям подарки и письма, а старшему брату удалось в последний раз пообщаться с детьми по видеосвязи в феврале.

Вскоре выяснилось, что брат убитого подал иск в городской суд Анапы с требованием лишить Оксану родительских прав (при этом приговор ей еще не вынесен). В заявлении Петр Самусев упирал на то, что Оксана «злостно и умышленно» не платила ему алименты на содержание своих детей. Хотя по закону алименты выплачиваются либо по согласованию сторон, либо по решению суда, которого на тот момент не было. Тем не менее, Анапский городской суд лишил Оксану родительских прав. Одним из главных аргументов для суда стали показания 11-летнего Матвея. На заседании мальчик сказал, что пока не хочет возвращаться к маме, а хочет жить в Анапе у своего дяди.

Адвокаты Оксаны уже подали апелляцию в Краснодарский краевой суд. Дело должны рассмотреть 17 июля. Адвокаты настаивают на проведении судебно-психологической экспертизы, которая покажет истинное отношение детей к Оксане.

- В суде мы говорили о негативном влиянии на детей со стороны опекуна, ведь в показаниях Матвея есть явные несостыковки. Судебно-психологическая экспертиза поможет это установить. Если воздействие на детей со стороны опекуна есть, значит, надо критически принимать во внимание показания Матвея на суде. Разве правильно делать выводы о необходимости лишения матери родительских прав только на основании показаний ребенка, в показаниях которого можно усомниться? Однако суд нам в этом ходатайстве отказал, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» адвокат Юнис Дигмар, который представляет интересы Оксаны в Краснодарском крае. - Мы считаем, что лишение Оксаны родительских прав - это просто месть опекуна за убитого брата и попытка получить определенные средства. Если бы речь шла о родственных чувствах и желании помочь, то Оксану не лишали бы родительских прав.

В исковом заявлении опекун просил взыскивать с Оксаны 25924 рубля в месяц - по 12962 рубля на содержание каждого ребенка (это прожиточный минимум в Краснодарском крае). Суд принял решение: взыскать! При том, что Оксана в СИЗО и зарабатывать не может.

- Этот пункт Оксана не собирается оспаривать, она готова содержать своих детей, - отмечает Юнис Дигмар.

«НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ ЗРЯ»

Как рассказал мне старший сын Оксаны, конфликт с опекуном начался после огласки дела в прессе.

- Имя Петра Самусева упоминалось в СМИ. и он обозлился. Ему не хотелось шумихи. После этого он перестал давать мне общаться с детьми. Понятно, что семья покойного против нас. Матвей еще маленький, мыслит не самостоятельно и перед судом его просто «накачали». Я уверен, что он скучает по маме. Но главное сейчас, что братья в порядке и полноценно развиваются, - говорит Петр Гончаров.

На своей руке Оксана носила браслет «Спаси и сохрани». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Я дозвонилась в Анапу брату убитого и опекуну детей Оксаны Петру Самусеву. Разговаривать он не захотел, хотя и был предельно вежлив.

- Петр, я хотела бы задать вам несколько вопросов...

- Не тратьте время зря, нет в этом смысла никакого и не звоните больше, пожалуйста, никогда сюда.

- Но хотелось бы вашу позицию услышать.

- Пусть она (Оксана, - Ред.) свою позицию представляет, как хочет, мне все равно. Извините, до свиданья, - положил трубку Петр Самусев.

КСТАТИ

Убийство или самооборона?

Тем временем предварительное расследование по уголовному делу Оксаны Гончаровой закончено.

- Дело направлено прокурору для принятия процессуального решения, но о первом судебном заседании говорить пока рано, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» адвокат Оксаны Александр Гаранин.

Защита пытается переквалифицировать дело с умышленного убийства на менее тяжкую статью: превышение пределов необходимой самообороны. Разница в наказании серьезная: если за убийство могут дать от 6 до 15 лет тюрьмы, то за превышение самообороны – до двух лет.

- Следствие, наконец, акцентировало внимание на том, что у Оксаны есть шрам, который мог остаться от пореза ножницами, - говорит Александр Гаранин. - Это говорит о том, что Алексей Самусев порезал ее первым, а она защищалась. По шраму была проведена дополнительная судмедэкспертиза, был допрос эксперта, который подтвердил, что этот шрам мог образоваться от ножниц. Раньше следствие даже внимания на это не обращало.

«Комсомолка» будет следить за продолжением этой громкой истории.