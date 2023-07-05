Осторожно, вы спите на микробах! Наволочка недельной свежести оказалась грязнее, чем сиденье унитаза

Опубликованы результаты исследования, которые у людей впечатлительных способны вызвать нервную почесуху Фото: Shutterstock

Как часто вы меняете постельное белье? Нет, в отелях-то многие из нас кривят губы, узнав, что смена белья не раз в сутки, а по потребности. А вот у себя дома, на привычной кроватке? Советские журналы «Работница» и «Крестьянка» рекомендовали хозяйкам менять постельное не реже раза в две недели. Сейчас, когда белье полощет автоматическая машинка, самый распространенный вариант – свежий комплект застилаем раз в неделю.

А вот, оказывается, простая наволочка на подушке за эту неделю может стать биологической угрозой. Выяснилось, что если вы не стирали наволочки в течение семи дней, то прямо у вас под ушком к концу недели может развиваться настоящий биологический конгломерат из 17 000 колоний бактерий. А это больше, чем на сиденье унитаза, утверждают исследователи.

Шокирующие тесты хлопковых и шелковых наволочек показывают, что они кишат грибками и микробами из-за скопления отмерших клеток кожи (около 50 миллионов в день), следов пота и слюны. В микробной среде на наволочке нашли и отпечатки косметики и лосьонов, пыльцы, перхоти домашних животных, грязи и вирусных частиц.

После семи дней на нестиранных наволочках расцвели бурным цветом бактерии, которые могут вызывать кожные инфекции и воспаления. Например, золотистый стафилококк, который приводит к инфекциям кожи и мягких тканей, к фурункулам и целлюлиту. В наволочках нашли бациллы, как грамотрицательные, так и грамположительные. Грамположительные бактерии в худшем случае могут привести к синдрому токсического шока и другим инфекциям, устойчивым к антибиотикам. А грамотрицательные виновны в глазных инфекциях, пневмонии, менингите и скелетно-мышечных болезнях. Кроме того, отмершие клетки кожи и пот – это готовое застолье для пылевых клещей и прекрасная среда для их размножения. А эти самые клещи очень часто вызывают изматывающую аллергию.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬСЯ?

Роспотребнадзор по этому поводу рекомендует следующее:

- менять постельное бельё не реже 1 раза в неделю;

- стирать наволочки и простыни при температуре воды не ниже 60°С;

- при стирке использовать гипоаллергенные моющие средства;

- заменить перьевые, шерстяные, ватные подушки, одеяла, матрасы на аналоговые с синтетическим наполнителем – их можно без проблем стирать и сушить (особенно это важно для людей с предрасположенностью к аллергии);

- постельные принадлежности (подушки, одеяла, покрывала), мягкие игрушки стирать при температуре не ниже 60°С — 1 раз в месяц;

- матрасы и мягкую мебель обрабатывать парогенератором;

- периодически просушивать на солнце не подлежащие стирке постельные принадлежности (не менее 4 часов) или промораживать их (при температуре не выше -18°С не менее 2 часов);

- использовать специальные чехлы на матрасы и подушки, предотвращающие их заселение клещами домашней пыли;

- тщательно смывать макияж перед сном, принимать душ;

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО?

- не ложитесь спать в одежде, которую носили в течение дня;

- не пускайте в постель домашних животных;

- не стоит есть в постели.

САМЫЕ ГРЯЗНЫЕ ВЕЩИ В ДОМЕ, КОТОРЫЕ ВЫ, ВОЗМОЖНО, ЗАБЫВАЕТЕ ПОЧИСТИТЬ:

- держатели и стаканы для зубных щёток;

- сливной фланец в кухонной раковине, тот самый, который удерживает от попадания в слив разных пищевых остатков;

- губки и кухонные полотенца,

- колба для кофе в кофеварке;

- ручки и кнопки на кухонной технике;

- ланчбоксы с мягкими уплотнителями, те самые, которые вы берете на работу, а дети – в школу;

- миски для животных;

- телефон, кошелек, ключи.