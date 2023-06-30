На наволочке накапливается в 17 тысяч раз больше бактерий, чем на ободке унитаза Фото: Shutterstock

За одну неделю на наволочке собирается в 17 тысяч раз больше бактерий, чем на ободке унитаза

Как сообщается, в рамках исследования эксперты собрали образцы с наволочек, которые долгое время не стирали, оставив их на инкубации на срок до 7 дней. Тесты продемонстрировали, что подобные материалы, как хлопок и шелк, набирают кучу грибков и микробов из-за омертвевших клеток вашей кожи, а также пота и слюны.

Как заявила дерматолога Хэдли Кинга, сон на одной и той же наволочке в течение всего одной недели может привести к аллергии, а также кожным инфекциям и воспалениям кожи. Согласно статистике, в среднем люди меняют наволочки раз в 24 дня, а дерматологи тем временем рекомендуют делать это не реже двух раз в неделю.

Напомним, ранее Роспотребнадзор назвал продукты, в которые чаще всего встречаются опасные бактерии. В лидерах оказались кулинарные изделия, такие как суши и роллы, (16,3%), а также рыбные пресервы (12,1%). В пятерке также отметились грибы (7,6%), рыбные консервы (7,2%), кондитерские изделия с кремом (7%).