"Мне показали картинку, где ты плачешь": Владимир Путин исполнил желание еще одной девочки из Дагестана

Владимир Путин встретился с Раисат и ее семьей в Кремле. Фото: кадр из видео @ телеграм-канал Павла Зарубина

Это все эхо его поездки в Дербент на прошлой неделе. Мы уже писали про историю 13-летней Фатимы, которой посчастливилось сделать селфи с президентом. Но встретиться с главой государства повезло не всем, и для кого-то это стало настоящей трагедией!

Тогда глава Дагестана Сергей Меликов выложил у себя в социальных сетях видео еще одной девочкой, только в отличие от Фатимы она плакала навзрыд. Ее зовут Раисат Акипова. Она расстроилась как раз потому, что не увидела Владимира Путина:

– Зачем ты плачешь? – спрашивает у нее мама в этом ролике.

– Я хотела Путина увидеть, – отвечает ей дочка.

– Скажи, ты видела его издалека?

– Не видела я его! Все толкались...

«Трогательное видео из Дербента: девочка расплакалась из-за того, что не увидела президента во время посещения им мультимедийного фонтана. Расстроенная школьница не может сдержать слез, понимая, что второго шанса увидеть Владимира Владимировича у нее может и не быть», - подписал тогда ролик Сергей Меликов.

Но тут глава региона ошибся. Второй шанс у Раисат появился. И его девчонка уже не упустила.

После того, как Сергей Меликов выложил это видео у себя в канале, его увидели в Москве и Владимир Путин пригласил Раисат и ее семью в Кремль - эту встречу показал у себя в телеграм-канале корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Президент встретил гостей в Овальном зале Сенатского дворца. Не успели они войти, как Раисат прямо из дверей бросилась к Владимиру Путину и тепло обняла его. Президент в ответ подарил самой девочке и ее маме по большому букету цветов.

- Я когда уехал из Дербента, приехал в Москву, мне показали картинку, где ты плачешь, - объяснил Путин. - Понятно, что я к сожалению не могу поговорить с каждым, кто был на площади. Но все-таки твоя реакция меня расстроила. Поскольку я не могу сам часто из Москвы выезжать, я решил тебя пригласить с мамой и папой.

Судя по словам главы государства, для Раисат и ее родителей уже провели экскурсию по Москве. Девочка призналась, что город ей очень понравился.

А потом президент лично провел экскурсию по Кремлю. Первый пунктом стал рабочий кабинет. Раисат бросилась к креслу главы государства и немного неуверенно уселась в него. Тогда Путин поправил: «Немножечко вот так сядь. Во! Теперь другое дело».

Тогда президент подошел к своего огромному телефону и нажал одну из многочисленных кнопок на своем телефоне:

- Алло, Михаил Владимирович, - на той стороне был премьер Мишустин.

- Поздоровайся, - обратился Путин уже к Раисат - скажи «Михаил Владимирович, добрый день».

- Здравствуйте, - сказала девочка.

- Это Раисат из Дербента приехал в гости, решила и с вами поздороваться. Выяснить, на месте вы рабочем находитесь или где-то разгуливаете, - объяснил Путин премьеру причину звонка.

- Антон Германович, - второй звонок был министру финансов Антону Силуанову. - Вот у меня тут гости из Дагестана - из Дербента. Помните мы с вами разговаривали?

- Да-да, - ответил Силуанов.

- Там выпадающие доходы… - Путин прервался и обратился к Раисат: «Поздоровайся».

- Здравствуйте, - сказала девочка.

- Слышишь, Антон, а ты что не отвечаешь, ты же воспитанный человек? - Путин отреагировал на тишину с той стороны провода. - Думал, что это шутка?

- У них там выпадающие доходы на несколько миллиардов, - продолжил президент. - Это реконструкция улично-дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса. Не хватает денег. Что будем делать?

- Мы приняли решение добавить в ближайшее время 5 миллиардов рублей, - отрапортовал Силуанов.

- Спасибо, - обрадовалась Раисат.

- Спасибо, Антон Германович, - попрощался Путин и обратился к девочке: «Ты получила сейчас для Дагестана 5 миллиардов рублей»

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