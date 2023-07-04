В России запустили новые меры поддержки предпринимателей, предлагающих онлайн свои товары и услуги

ПРОДВИЖЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

В России действуют различные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Предпринимателям предоставляются гранты на открытие своего дела, субсидии, займы по сниженным ставкам, возможность приобрести технику в лизинг. То и дело появляются новые полезные программы. Один из недавних федеральных проектов поддержки разработан Авито совместно с Министерством экономического развития и Центрами «Мой Бизнес», при участии фонда «Наше будущее». Суть его заключается в том, что предприниматели, предлагающие свои товары или услуги смогут работать на платформе на специальных выгодных условиях.

Так, по условиям программы, действующей с 1 июля по 15 сентября, продавцы, размещающие объявления с товарами, смогут получить до 60 тысяч бонусов, и использовать их впоследствии на оплату услуг продвижения, чтобы их объявления увидели как можно больше пользователей. Полученными баллами допустимо оплатить до 99% стоимости услуг продвижения. Бонусы начисляются при пополнении аванса от 1000 рублей и действуют течение 90 дней после проверки по ИНН и активации тарифа.

Предприниматели сферы услуг также смогут получить бонусы, которыми можно оплатить до 99% стоимости услуг продвижения. Баллы действуют в течение 30 дней с момента начисления. В частности, за первый месяц начисляются бонусы в размере 100% (но не более 10 тысяч в месяц), за второй - 50% (предельная сумма - 7 тысяч), за третий - 20% (5 тысяч).

Кроме того, в рамках проекта продавцы получат профессиональные консультации по развитию бизнеса на платформе, а также смогут принять участие в бесплатных обучающих вебинарах и курсах по электронной коммерции как для начинающих, так и для опытных предпринимателей.

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВАЖНО РАЗВИВАТЬ ПРОДАЖИ

- По итогам прошлого года количество профессиональных бизнесов на платформе выросло на 23% В этом году их количество продолжает расти. С января по февраль текущего года количество предпринимателей в категории Товары увеличилось на более чем 25%, в Услугах — на 48%. В том числе поэтому эти категории предпринимателей мы выбрали приоритетными для участия в нашей совместной программе поддержки, - пояснил руководитель направления по работе с малым и средним бизнесом «Авито» Виктор Соковнин. – В нынешних реалиях малым и средним предпринимателям как никогда важно развивать продажи, не тратя много ресурсов, чтобы привлечь клиентов. Поэтому мы как платформа с более чем 60-миллионной аудиториеи по всеи стране считаем крайне важным помочь бизнесу найти своего клиента. Сотрудничество с ЦПП «Мой бизнес» поможет сделать эту работу комплексной и системной.

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова рассказала, что это не первый проект, направленный на поддержку бизнеса. С начала года ведомство совместно с партнерами запустило шесть программ, которыми охвачено более 20 000 получателей.

- Мы видим большой спрос у предпринимателей и поэтому инициируем запуск новой программы – уже с Авито. Впервые она будет доступна как предпринимателям, так и НКО, а это более 210 000 организаций, которые работают в сфере дополнительного образования, здравоохранения, культуры и сферы услуг, - отметила замминистра.

Кстати, на данный момент на платформе работают уже 4,4 млн человек.

- Для социальных предпринимателей и НКО электронные площадки – это один из главных рынков сбыта, - считает Директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Наталия Зверева. – Грамотное использование инструментов продвижения в электронной коммерции стимулирует продажи. Поэтому инициатива Министерства экономического развития даст импульс для социального бизнеса и некоммерческих организаций, связанных с производством товаров и предоставление услуг.

ВАЖНО

Кто может участвовать в проекте

Воспользоваться поддержкой могут предприниматели с подтвержденным ИНН, зарегистрированные на платформе как продавцы или исполнители услуг. За последние полгода расходы этих предпринимателей на продвижение и другие платные услуги в Товарах не должны превышать 1 000 рублей в месяц. Получить бонусы на продвижение в Услугах могут предприниматели, у которых за последний год не было активных объявлений в данной категории объявлений.

Куда обращаться

Лично - в центры «Мой бизнес», открытые в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» или онлайн, оставив заявку по ссылке. НКО и общественные организации также могут воспользоваться онлайн-заявкой. В рамках программы обработку заявок компаний некоммерческого сектора осуществляет фонд «Наше будущее». Предприниматели Москвы могут обратиться в ГБУ «Малый бизнес Москвы».