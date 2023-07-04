Какую книгу подарил Путин семье девочки из Дербента, которую он пригласил в Кремль

Президент РФ Владимир Путин и Ахмет Акипов из Республики Дагестан во время встречи в Кремле. Фото: Александр Казаков/ТАСС

Владимир Путин подписал на память для семьи Акиповых из Дербента, которую сам пригласил в Кремль, большой красивый Альбом «Московский Кремль».

Это подарочное издание, известного московского фотохудожника, признанного классика советской фотографии, фотожурналиста Николая Рахманова.

В этом альбоме около 300 фотографий, на которых читатель может окунуться в глубину веков, открыть для себя интерьеры, иконы, произведения зодчества и живописи дворцов, храмов и палат Московского Кремля.

Обложка издания.

Николай Николаевич Родился в Москве в 1932 году. Он прожил долгую жизнь - 88 лет, 77 из которых держал в руках фотоаппарат. А главной темой в его творчестве была Москва и Кремль - архитектура, сокровища музеев.

"Моя любимая тема в фотографии - Москва. Мои коллеги прозвали меня фотографом-домушником, но я более склонен считать себя урбанистом-асфальтовиком. Пристрастие к высоким точкам наметилось еще в раннем детстве," - говорил сам Рахманов в своих интервью.

Мастерство Николая Рахманова высоко ценили писатель Юрий Нагибин и композитор Родион Щедрин. Он был награжден девали не всеми возможными отечественными и зарубежными премиями в области фотографии. Более того, Рахманов стал единственным из россиян, кто был посвящен в австрийские рыцари и награжден серебряным орденом замка Lokhen Hause за «неоценимый (безвозмездный!) вклад в дело популяризации замков, крепостей и архитектурного наследия Австрии». Причем, он всего лишь двадцатый иностранец, удостоены этого звания наряду с канцлером ФРГ Герхардом Шредером и президентом ЮАР Нельсоном Мандела.