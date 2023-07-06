Магомаев заваливал Синявскую цветами, Пахмутова посвящала ей песни: оперной певице исполняется 80 лет

Сложно было найти пару более яркую и крепкую, чем Тамара Ильинична и Муслим Магометович. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тамара Ильинична не любит отмечать дни рождения. И когда у нее берут интервью журналистки, говорит им: «Ну вы же сами должны понимать: какой женщине понравится, что она стала на год старше?» Впрочем, она по-прежнему прекрасно выглядит и следит за собой.

Карьера Синявской стартовала в детстве: она начала петь в три года. А чуть повзрослев, полюбила петь в подъездах: в парадных старых московских домов прекрасная акустика, словно в храмах. Но карьера певицы могла и не состояться: в детстве Тамара очень увлекалась медициной, играла во врача. А еще занималась танцами во Дворце пионеров. Однако ни балериной, ни медиком не стала. Зато поступила в музыкальное училище при Московской консерватории и уже во время учебы пела в хоре Малого театра, получая солидные деньги - пять рублей за выступление. Ну а потом перешла дорогу, разделяющую два знаменитых московских театра, и начала выступать в Большом. Успела исполнить Татьяну в «Евгении Онегине» в дуэте с великим Сергеем Лемешевым на его знаменитом последнем выступлении в образе Ленского (Лемешеву было под 70, а его герою - 18). Пела осторожно, чутко, чтобы не заглушать голос пожилого певца, и он ее очень за это благодарил.

ПОСЫЛАЛ БУКЕТЫ В ИТАЛИЮ

Имя Синявской, конечно, неотделимо от имени ее мужа Муслима Магомаева. Как бы буквально воплощая строчку из стихотворения Агнии Барто, они с Тамарой ходили парой: часто вместе выступали, вместе давали интервью, находя друг для друга множество теплых слов… Магомаев подробно рассказывал об их встрече в своих мемуарах. Столкнулись они в Бакинской филармонии, которая носит имя деда Муслима Магометовича - Абдул-Муслима Магомаева, знаменитого азербайджанского композитора. Сам певец видел в этом знак судьбы: предок словно помог ему повстречать будущую жену. А непосредственно их познакомил поэт Роберт Рождественский на концерте по случаю Дней российской культуры. Через несколько дней Муслим и Тамара вместе отправились в чайхану и так там наелись, что на следующий день пропустили экскурсию в город Нефтяные Камни, устроенную Гейдаром Алиевым: «Нам с Тамарой хотелось не шумного общества, а уединения».

«После бакинской встречи, - пишет в воспоминаниях Магомаев, - наше знакомство продолжалось в Москве, хотя Тамара была замужем (супругом певицы был артист балета Сергей Бережной. - Ред.). Я стал бывать у них дома. Вскоре мы поняли, что не можем не видеться. Случалось, и ссорились - думаю, именно из-за такого двусмысленного положения Тамары: любовный треугольник всегда мучителен. Как-то, после паузы, вызванной очередной ссорой, мы встретились в Кремлевском Дворце съездов. И снова почувствовали тягу друг к другу, необходимость быть вместе... А потом было испытание наших чувств разлукой: Тамара на полгода уехала на стажировку в Италию. Я звонил ей каждый день, мы разговаривали минут по 30 - 40. Через швейцарского брата Кемала посылал ей цветы…» (у Магомаева в Швейцарии жил родственник, Кемал Зейналзаде).

ОН, ОНА И ТЕЛЕФОНИСТКА

Кстати, о цветах: Муслим Магометович очень любил преподносить их супруге. Та вспоминала: «Был случай, когда Муслим, возвращаясь с какой-то поездки, завернул ко мне на гастроли в Казань. Я пела Любашу в «Царской невесте», и в антракте, когда вышла на поклон, мне поднесли огромный букет - меня за ним не было видно. Там было сто пятьдесят четыре гвоздики! Представляете, что это за букет? Весь зал ахнул. И, конечно, когда он появился в ложе, зрителям было не до оперы. Весь зал шумел…»

Магомаев был невероятно щедр и при этом скромен (поэтому не любил ходить с женой на рынки, где продавцы-азербайджанцы пытались все отдать ему бесплатно).

Тогда, в 1974-м, международные разговоры Магомаева и Синявской велись через телефонисток, так что влюбленных невольно подслушивала женщина, их соединявшая. В итоге они с ней почти подружились (во всяком случае, потом созванивались). А Александра Пахмутова в разгар романа написала и отдала Магомаеву одну из самых известных своих песен - «Ты моя мелодия, я твой преданный Орфей».

Но что поразительно: в какой-то момент, еще до свадьбы, Магомаеву и Синявской показалось, что их отношения подходят к концу: «Видимо, все шло к тому, что нам надо расстаться… Александра Пахмутова и Николай Добронравов, почувствовав, что в наших с Тамарой отношениях назревает разрыв, написали для нее песню «Прощай, любимый»… Но прощания не получилось…»

1982 год. Народная артистка РСФСР поет в «Голубом огоньке».

СВАДЕБНЫЙ КОНЦЕРТ В ЧЕРЕМУШКАХ

В конце концов Тамара Ильинична развелась со своим мужем. Но поженились они с Муслимом Магометовичем не сразу. Их, по сути, «расписал» художник Таир Салахов. Зашел в гости и вдруг решительно сказал: «Ну что вы ходите-бродите, время тянете? Чего еще испытывать?.. Давайте-ка ваши паспорта. У меня в Союзе художников помощник есть шустрый, он все устроит» (в те времена обычным «брачующимся» приходилось ждать три месяца от момента подачи документов до регистрации).

Оформить брак постарались максимально тихо: без торжественных речей и стечения публики. Но все равно публика стеклась, как только новобрачные вышли из загса. Видимо, его работницы успели обзвонить всех своих подруг, и самого популярного певца в стране встретила толпа фанаток. Положение спас тот же Салахов: Магомаев вытолкнул его вперед и начал громко поздравлять со свадьбой, будто он и был молодым мужем…

Потом поехали в Черемушки, в ресторан «Баку», и перед ним тоже собралось множество поклонников и поклонниц. «В зал они, естественно, не могли попасть, поскольку он был закрыт для других посетителей. Люди стояли на морозе и ждали, когда я начну петь. Я попросил открыть большие окна и пел стихийно собравшимся слушателям… А потом два месяца болел бронхитом».

КСТАТИ

«В сериале я корректировала события, даты и даже обороты речи»

Первый канал по случаю юбилея Синявской повторяет сериал «Магомаев», который впервые вышел в эфир весной 2020 года. И тогда же Тамара Ильинична прокомментировала в интервью «КП» подбор актеров на главные роли. Про Милоша Биковича, сыгравшего Магомаева, она сказала: «Мне показалось, что из всех актеров этот юноша больше всех подошел на роль Муслима. Видимо, было что-то в несуетном движении. В какой-то мягкой интонации. Может быть, чисто внешнее сходство, издалека, понимаете? Естественно, меня это касалось, поэтому я была очень внимательна».

Синявская участвовала в выборе исполнителей главных ролей в сериале «Магомаев». Муслима сыграл Милош Бикович, Тамару - Ирина Антоненко. Фото: Кадр из фильма

А про утверждение актрисы на роль себя самой (Синявскую сыграла «Мисс Россия-2010» Ирина Антоненко) певица сообщила: «Не могу сказать, чтобы я долго определялась с этим. Посмотрела несколько вариантов мизансцен с актерами. И по тому, как Милош и Ирина взаимодействовали между собой, я поняла, что при определенной работе, вполне возможно, что-то получится. Кроме того, я была приглашена как консультант, подкорректировала определенные моменты, события, даты, моменты появления друг друга в наших жизнях. Даже какие-то обороты речи».

Первый канал.

«Магомаев». Понедельник - четверг, 22.00.