Тамара Гвердцители изменилась до неузнаваемости после отъезда из России

Тамара Гвердцители.

Поклонники не узнали Тамару Гвердцители на свежем фото. Певица сильно изменилась после отъезда из России и смерти мамы. Артистка очень похудела. Говорят, она по сей день не оправилась от горя. Когда родительница умерла, звезда эстрады не могла встать с постели.

Тамара Гвердцители недавно вернулась на сцену. Она дала первый за долгое время концерт. Артистка выступила в Кишиневе. Публика увидев певицу, отмечает, что артистка сильно сдала и изменилась до неузнаваемости.

Смерть любимой мамы больно ударила по звезде. Ее карьера была поставлена на паузу. Она долго не могла оправиться от трагедии, отказывалась покидать Грузию, куда уехала год назад.

Тамара Гвердцители. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Исполнительнице было так тяжело, что она неоднократно попадала в больницу. При этом 61-летняя артистка вопросы о своем здоровье не комментирует.

"Состояние у нее чрезвычайно плохое и с точки зрения эмоционального состояния, и с точки зрения физических сил. Тамара Михайловна очень болезненно восприняла смерть мамы. Она жила для мамы. Она провела с ней всю жизнь. Она плачет, не переставая. Происходит очень страшное. Она находится в Грузии", - делился продюсер Сергей Пудовкин.

Приезжать в Россию Гвердцители наотрез отказывается, но зато готова выступать в Турции или ОАЭ. При этом до этого артистка почти 30 лет прожила в России, считала ее своим вторым домом. Певица продолжает исполнять для зарубежной аудитории песни на русском языке.