Предупреждение человечеству от гориллы, кот-радар и конь, который умел считать: Удивительные животные, чьи способности поразили мир

Юная Коко со своей наставницей Франсин Паттерсон. Став старше, горилла выросла и весила 127 кг. Фото: СОЦСЕТИ

Они отчебучивают такое, что никак не укладывается в наши представления о зверях и птицах!

Горилла Коко жестами показала, что дважды два не пять, а четыре

Коко прожила 46 лет и считалась самой разумной гориллой в мире. Франсин Паттерсон - исследовательница из Стэнфордского университета - обучила ее языку жестов. Со временем ученица стала на нем общаться с людьми. Примитивно, по-своему и не так, как глухонемые, но похоже. В ее словаре, как утверждала Паттерсон, было около 2000 жестов, обозначающих человеческие слова и понятия. Сообразительная горилла складывала из них предложения. Умела выразить свои желания, давала оценки происходящему.

Коко регулярно проходила тесты на IQ, рассчитанные на детей, набирая от 70 до 90 баллов, что соответствовало умственно развитому ребенку примерно трехлетнего возраста.

Из странностей: Коко очень интересовалась женскими сосками. Несколько сотрудниц, работавших с гориллой, даже подали иски в суд - не на нее, конечно, а на Паттерсон. Исследовательница потакала странному «увлечению» подопечной и просила женщин показать горилле обнаженную грудь, когда та этого хотела - буквально требовала знаками.

Рассказывают, будто бы Коко умела считать в пределах 10. Когда ей, к примеру, показывали, что дважды два будет пять, она издавала звуки, похожие на смех, и поправляла: «Четыре». Но, возможно, это байки. Или инсценировка. Как и «послание людям», которое горилла якобы оставила перед смертью в 2018 году. (Есть версия, что это монтаж из нескольких видео. А так как никто из зрителей не знает ее языка, приходится верить субтитрам.)

«Я горилла. Я говорю от имени растений, животных... От имени природы. Коко любит людей. Коко любит Землю. Но люди глупые. Простите. Коко плачет. Время идет. Приведите Землю в порядок. Помогите Земле, пока не поздно. Природа следит за вами. Спасибо».

Кот Васька слушает, да... объявляет воздушную тревогу

Евгения Федорова, студентка Киргизско-Российского университета, написала в «Комсомолку» об истории, которую рассказывал ее дед Иван.

В Великую Отечественную войну дед служил в зенитных войсках. Во время освобождения одного из городов на развалинах солдаты подобрали кота. Назвали Васькой и поставили на довольствие.

Налет вражеской авиации кот чуял заранее - начинал метаться, орать и поглядывать в одну и ту же сторону. А потом именно с этой стороны прилетали немцы.

Солдаты доложили о коте-радаре командиру. Тот решил проверить. Как только в очередной раз Васька начал метаться, все зенитки были приведены в готовность и направлены в ту сторону, в которую тревожно поглядывал кот. Несколькими минутами спустя с ожидаемой стороны появились вражеские самолеты. Не успели они приблизиться к городу, как по ним тут же открыли прицельный огонь. Выигранное время, которое всегда тратилось на подготовку орудий к бою, принесло хороший результат. И впредь бойцы стали ориентироваться на поведение кота.

К слову, на наши самолеты Васька никак не реагировал.

Попка не дурак, танцует под музыку

Попугай по кличке Снежок (Snowball) не говорил, не решал задачки. Он потешно плясал под музыку, покачивался вверх-вниз, поднимая то одну лапку, то другую. Да еще и повизгивал время от времени. Тем и добился внимания ученых.

Попугая обследовали доктор Анирудх Патель с коллегами из НИИ нейронаук в Сан-Диего. Исследователи подозревали, что Снежка просто выдрессировали совершать определенные движения телом и лапками. А потом подобрали музыку и создали иллюзию, будто птица под нее пляшет.

Тот самый Снежок: танцуй, пока попугай! Фото: СОЦСЕТИ

Эксперименты показали: подвоха нет. Какаду натурально обладает чувством ритма!

- Мы замедляли и убыстряли темп музыки, - свидетельствует доктор Патель. - Попугай начинал танцевать то медленнее, то быстрее. Он следовал за ритмом. Это феноменально! Ничего подобного я раньше не видел.

Конь, который умел считать

Его звали Ганс. Умный Ганс (der Kluge Hans). В начале ХХ века этот орловский рысак изумлял немецкую публику своими способностями: складывал-вычитал-умножал-делил в уме числа, отвечал на вопросы, которые поступали от зрителей. Ответы отбивал копытом. В большинстве случаев они были верными.

Комиссия во главе с видным немецким психологом профессором Карлом Штумпфом, которую в 1904 году назначил Совет по образованию Германии, вынесла вердикт: «Никакого мошенничества». Хозяин коня Вильгельм фон Остин, учитель математики, каких-либо тайных ухищрений не применял, конь отвечал сам.

Позднее оказалось, рысак и правда отвечал сам - с точностью 89 процентов. Но потому, что видел подсказку на лице того, кто задавал вопрос. Зная правильное решение, человек менялся в лице с последним ударом копытом, соответствующим верному ответу.

Коня, скажем, спрашивали: «Сколько будет трижды три?» На счет «девять», выражение лица спрашивающего чуть-чуть менялось - Ганс это различал. И прекращал стучать.

Получается, рысак не разбирался в математике и немецкого не знал, но зато различал малейшие эмоциональные реакции человека - изучил на примере хозяина. Даже из людей мало кто на такое способен.

Собака знала названия сотен игрушек

Бордер-колли по кличке Чейсер стала эрудитом благодаря хозяину - профессору психологии Джону Пилли. Тот обучал питомца в прямом смысле играючи. Ученый приносил одну за другой разные игрушки, много раз повторяя название новой. Затем шел ее прятать. Собака должна была найти игрушку и принести хозяину.

Через некоторое время в доме профессора скопились сотни «учебных пособий», которые соответствовали 1022 словам из словарного запаса Чейсер.

Профессор психологии Джон Пилли много времени потратил на воспитание Чейсер. Фото: СОЦСЕТИ

А еще псина различала три вида команд: взять игрушку, дотронуться до нее лапой или коснуться носом. Понимала разницу между просьбой «отнеси мяч к плюшевому мишке» и наоборот. Кроме того, Чейсер была способна изучать новые слова методом логического исключения: профессор посылал за предметом, который она не знала, но поскольку тот лежал среди 6 - 8 знакомых игрушек, собака его «вычисляла».

Дочь профессора считала, что любую собаку можно научить запоминать множество слов - секрет в правильной методике. Возможно, но количество тех, которые усвоила Чейсер, впечатляет: сам профессор не помнил названий всех игрушек и подсматривал в шпаргалку.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

Игры разума

Похоже, что неким подобием человеческого мышления могут обладать все-таки лишь высшие приматы - шимпанзе, гориллы, орангутаны. Не одна Коко была такая «разговорчивая». Многих обезьян ученые научили выражаться жестами и складывать «слова» в предложения.

Остальными братьями меньшими, которые порой ведут себя, казалось бы, по-людски, скорее всего, движут либо инстинкты, либо дрессировка, либо животные обучаются сами методом проб и ошибок. Что, впрочем, тоже удивительно и не до конца понятно. Некоторые случаи «умного» поведения животных еще ждут своего объяснения.