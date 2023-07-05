В рамках ИННОПРОМ-2023 пройдет Конференция по новым промышленным технологиям

С 10 по 12 июля в Екатеринбурге на площадке главной промышленной выставки страны ИННОПРОМ состоится конференция по применению новых промышленных технологий.

С 10 по 12 июля в Екатеринбурге на площадке главной промышленной выставки страны ИННОПРОМ состоится конференция по применению новых промышленных технологий. Организатор конференции - Министерство промышленности и торговли России.

ПЛЕНАРКА ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Отметим, что целью конференции является создание условий для выстраивания технологического суверенитета российских промышленных компаний. Уникальность мероприятия заключается в объединении участников развития технологического суверенитета: представителей науки, промышленности и государства. Мероприятие проводится в рамках исполнения поручений президента страны Владимира Путина по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

В программе конференции по новым промышленным технологиям запланировано 20 панельных дискуссий о современных средствах производства, цифровых решениях, робототехнике, аддитивном производстве, новых материалах, беспилотных системах, индустриальном программном обеспечении и международном сотрудничестве в этих сферах.

На пленарной сессии будет рассмотрена тема цифровизации производства. Этот вопрос особенно актуален, так как сегодня компании активно внедряют новые технологии, в том числе аналитику больших данных, машинное обучение, искусственный интеллект, роботизацию, дополненную реальность, интернет вещей (IoT), 3D-печать, облачные вычисления.

В мероприятии примут участие руководители промышленных предприятий, представители IT-сектора и главы департаментов по цифровизации крупнейших индустриальных и технологических лидеров России.

ЗАЛОГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

«Цифровизация – залог конкурентоспособности промышленности. По поручению президента России в этом году деловая программа ИННОПРОМа обогащается Конференцией по новым промышленным технологиям, – сообщил директор департамента цифровых технологий Минпромторга России Владимир Дождев. - Мероприятие охватывает самые разные тематики: большие данные, интернет вещей, аддитивные производства, новые материалы, виртуальные испытания – инструменты, благодаря которым промышленность сегодня выходит на новый технологический уклад. У нас есть прекрасная возможность в рамках конференции объединить на площадке ИННОПРОМа бизнес, науку и молодых ученых, чтобы новые разработки нашли применение в промышленности».

«Считаю важным обсудить на ИННОПРОМе системные инструменты перехода российской промышленности на суверенное отечественное промышленное программное обеспечение, - отметила директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева. - После первых проектов импортозамещения, которые были реализованы на площадке индустриальных центров компетенций, промышленникам и разработчикам при поддержке государства следует сделать следующий шаг и добиться повсеместного использования ПО российских разработчиков для разработки и производства промышленных изделий. Такой подход – условие устойчивого развития производства в нашей стране».

ЗАЛОГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА СТРАНЫ

«Цифровая трансформация позволяет комплексно преобразовать отдельно взятое предприятие, его продукцию, бизнес и операционные модели, сформировать новые каналы продаж и решений, направленных на повышение выручки и как следствие роста стоимости компании», – пояснил председатель Совета директоров РОТЕК Михаил Лифшиц, один из хедлайнеров конференции.

«Прогрессивные разработки в области промышленного производства помогают существенно повысить эффективность и качество производственных процессов. Во многом они являются залогом формирования технологического суверенитета страны. На конференции компании – технологические лидеры поделятся опытом внедрения цифрового производства, импортозамещения промышленных технологий, выстраивания систем взаимодействия сквозных информационных технологий», – резюмировал программный директор ИННОПРОМ Антон Атрашкин.