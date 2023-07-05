Во дворце Евгения Пригожина нашли оружие, парики, вертолет и машины денег: Опубликованы фото

Кадры обыска в доме у главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Кадры обыска в доме у главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина показал известный тележурналист-расследователь ВГТРК Эдуард Петров. Того самого Пригожина, что часто с видеороликов ругал жителей Рублевки за их роскошный образ жизни.

Оказалось, что и сам Пригожин живет не хуже. Те же дворцовые интерьеры, может чуть меньше цыганской позолоты и мрамора. Дизайнеры явно не пытались заработать больше, чем смогли бы унести.

- Дворец оценили в 600 миллионов рублей, - предположил Эдуард Петров.

Правоохранители нашли при обыске в доме Пригожина десятки коробок с валютой, рублями, золотыми слитками. А в гараже - целый автофургон набитый пятитысячными купюрами. Может его частная армия просто приходила к нему домой за зарплатой?

Глядя на эти кадры, даже знаменитый полковник полиции Дмитрий Захарченко с его 8,5 миллиардами рублей, мог бы начать комплексовать…

Огромный зал с полом под шахматную доску впечатлил. Он явно приспособлен для деловых встреч. Об этом говорит большой монитор, множество диванов и рояль.

На столах можно заметить коллекции слоников и кувалд. На одной из кувалд выбито: "На случай важных переговоров".

Есть, разумеется, своя вертолетная площадка с небольшим вертолетом. Ну, не в пробках же стоять такому человеку.

А в одной из комнат - целая медицинская палата.

Как у многих жителей Рублевки свой спортзальчик, бассейн, комната с джакузи, молельная комната с иконами... Этим, пожалуй, тут мало кого удивишь.

А вот разнообразие найденного оружия поразило. Хозяин явно в нем разбирается: на стенах в кабинетах африканские фузеи (старинные ружья с кремнёвыми замками), почти полная коллекция автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, есть даже новенький Маузер ППК выпуска ФРГ, как у Джеймса Бонда.

Соответственно, как у любого агента ОО7 у Пригожина обнаружились парики, паспорта на разные фамилии и даже с разными фото (судя по всему, для оперативного прикрытия).

По одному из паспортов, который был выдан пять лет назад, Пригожин оказался бездетным 67-летним жителем Тверской области Владимиром Бобровым. К паспорту прилагалась легенда, где Бобров был обычным пенсионером, который всю жизнь пропахал в газовой котельной на заводе «Звезда» и только последнее время - главным инженером в Доме отдыха «Селигер».

После пиара на Украине все эти паспорта Евгению Пригожину вряд ли бы пригодились. Чтобы затаиться в глухой деревушке под видом пенсионера Семенова или Боброва, нужно менять внешность. Впрочем, в доме главы ЧВК «Вагнер» для этого обнаружилась целая коллекция париков...

И, пожалуй, самый впечатляющий экспонат - костюм с орденами и медалями. На нем - три звезды Героя - России, ДНР и ЛНР. И шесть орденов. Два из них - ордена мужества. Отдельно на правой стороне пиджака и на шее - восемь иностранных орденов, видимо, тех государств, где оказывала свои услуги ЧВК «Вагнер».