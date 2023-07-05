Видео и фото обысков в доме Евгения Пригожина показал канал "Россия 1".

Сотрудники силовых служб провели обыск в особняке и офисе российского бизнесмена Евгения Пригожина и обнаружили целый арсенал оружия, документы на чужие имена и парики, а также различную иностранную валюту и даже слитки золота.

"Правоохранительные органы нашли в офисе и доме Евгения Пригожина парики, оружие, крупные суммы денег и паспорта", — рассказали в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Видео и фото обысков в доме Евгения Пригожина 5 июля 2023 года

Также опубликован фотографии с обысков в доме главы ЧВК “Вагнер”.

В доме помимо прочего имелась вертолетная площадка, "личная комната для молитв", а также собственный медицинский кабинет.

Также на опубликованных фотографиях из особняка бизнесмена можно увидеть бассейн, сауну и тренажерный зал.

Напомним, Вооруженный мятеж Евгения Пригожина в ЧВК «Вагнер» произошёл в ночь на 24 июня 2023 года. В ходе тех событий В Санкт-Петербурге во время обыска отеля “Трезини”, где, предположительно, располагался офис Пригожина, была обнаружена припаркованная рядом со зданием “Газель”, внутри которой следователи обнаружили десятки коробок с наличными на сумму около 4 млрд рублей.