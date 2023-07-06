Зеленский признал себя марионеткой и назвал кукловода: Главный провал ВСУ обрастает новой ложью

Зеленский врет теперь и американцам, возлагая на них и европейских союзников вину за провал ВСУ Фото: REUTERS

Легенде о гордом, независимом и самостоятельном президенте Украины положен конец, она развеяна. И сделал это не кто-нибудь, а сам субъект нетрадиционной европейской ориентации президент Незалежной Vlad Зеленский. У нормальных людей, которые понимали, что Зеленский – это бегающий на цепи бобик Запада, который не контролирует даже длину цепи, сомнений в таком положении вещей и раньше не было, а вот украинцы и по сию пору находятся в плену иллюзий. Которые он накануне развеял в интервью американскому в интервью телеканалу CNN, рассказав, как лично он уговаривал американских чиновников и лидеров европейских стран, чтобы начать украинское наступление в более ранние сроки.

- Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло намного раньше, так как все понимали, что если оно развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем нашему врагу время и возможность установить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи, — рассказал Зеленский американским тележурналистам. - Я говорил, что мы хотели бы начать его раньше, и что нам нужны оружие и боеприпасы для этого. Почему? Потому что если мы начнем позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее.

Привыкнув врать своим согражданам, Зеленский врет теперь и американцам, возлагая на них и европейских союзников вину за провал ВСУ. Дескать, проигнорировали просьбы Киева, вот сами и виноваты союзнички. То обстоятельство, что Запад еще никогда и никому до Украины не давал такое количество современных вооружений, президент Украины оставил за скобками.

На самом деле только ленивый европейский чиновник или американский функционер, а то и военный не пинал его, гоня ВСУ в наступление и требуя начать продвижение украинской армии на оборонительные рубежи России.

- Мы дали Украине все, что она просила. Теперь дело за ними…

- Мы передали Украине все, о чем договаривались…

- Мы отправили на Украину даже больше, чем могли…

Эти и другие похожие сообщения лидеров стран-союзников нацистской Незалежной западные СМИ десятками тиражировали в публичном пространстве. А сам Зеленский в это время по настоянию генерала Сырского десятками тысяч отправлял ВСУшников на "мясопереработку", хотя главком ВСУ генерал Залужный просил его поберечь армейские резервы как раз для наступления.

Не подумайте плохо, нас из имеющихся реальных вариантов действий ВСУ больше всего как раз устраивал этот (вариант прекращения огня и переговоров о мире отбрасываем как фантастический). Но вранье Зеленского в попытке переложить ответственность за свои действия не вызывает ничего, кроме презрения.

Он просил, он выпрашивал – это естественное состояние ничтожества, который ничего из себя не представляет, но которому чрезвычайно льстит, когда его считают значительной фигурой. Лучше всего – планетарного масштаба. Так, он не смог не похвастаться тем, что обладает всеобъемлющей и полной информацией о наличии на складах стран НАТО всех видов вооружений и их объемах. Понятно, что украинская военная разведка, которой командует недоброй памяти генерал-террорист Буданов, таких сведений не имела и иметь не могла, значит, все данные Зеленскому сливали те, кто обладал такой информацией во всей ее полноте. И кандидатов на это место не так уж много. Вернее, всего один – США. Снабжая Зеленского всеми данными про оборонные потенциалы других стран НАТО, Вашингтон сам ловко уворачивается от поставок собственных танков "Абрамс", истребителей F-16, ракет дальнего радиуса действия и т.д. Зачем же портить имидж собственного ВПК картинками горящих американских танков или сбитых американских ракет ATACMS, как это сейчас происходит с немецкими "Леопардами" или англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow, обломки которых валяются на полях на бывших территориях Украины? Американцы лучше сольют информацию и направят самого Зеленского по указанным ими адресам.

Впрочем, и это уже совершенно второстепенный фактор. Главное же заключается в том, что Зеленский признался в своей полной несамостоятельности и в том, что он не просто сверяет свой каждый шаг с западными кукловодами, но и испрашивает у них разрешение на те или иные действия. Какой-какой Верховный главнокомандующий? А, это тот самый, что просит разрешения на ту или иную операцию у иностранных резидентов?

- Я не лох! - гордо заявил Зеленский несколько лет назад в ходе постановочного посещения позиций ВСУ. Это точно. Ты даже до лоха не дотянул. Обычная марионетка, с насыпанной перед ней горой белого порошка, которую окунули в кровь по макушку и дали возможность наворовать по самое не хочу.

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