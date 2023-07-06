Русские своих не бросают? Донбасскому воину, проливавшему кровь за страну и друзей, нужна помощь, его судят в Италии

Защитник Донбасса Алессандро Берсолини арестован в Италии, его ждет внушительный срок «за наемничество». Фото: Личный архив

Гражданин России Алессандро Берсолини арестован на трапе самолета в аэропорту Милана. Сейчас он в тюрьме Генуи, его ждет оглушительный срок «за наемничество».

Военкор «КП» решил, что нельзя просто так бросить Сашу-Итальянца в тюрьме и попробовал разобраться в этой истории…

ЖАРЕНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ

Ровно год назад, мне позвонил товарищ, снайпер с позывным «Москва» и задал стандартный «донецкий» вопрос:

- Вода есть?

Вода в доме была, но нужно было поспешить. «Москва» ехал в Донецк из Марьинки, это недалеко, был шанс успеть. С собой снайпер захватил приятеля, воюющего с правого фланга, чуть дальше Марьинки - уроженца Италии, Сашу с позывным «Турист». Я засуетился с национальным блюдом – жареными пельменями.

То, что Саша уроженец Италии, было видно даже с удаления в километр, без оптики. ТАК носить берет могут только итальянцы. Помножьте это на природную обаятельность средиземноморского типа и улыбку – словесный портрет готов.

Перевернуть 60 пельменей на раскаленной сковородке – тяжкий труд. «Москва» плескался в иссякающей воде, Алессандро строгал помидоры, мы обсуждали малороссийскую кухню. Мой собеседник припомнил, что в итальянской кухне тоже есть аналог жареных пельменей, это нас еще больше сблизило.

«Я СЕБЯ СЧИТАЮ РУССКИМ»

В какой-то момент, я спохватился: мой собеседник говорил практически без акцента! И я спросил, конечно:

- Как ты здесь оказался?

- У меня в Италии был друг, парень из Донецка, мать его приезжала работать. И еще были знакомые с Донбасса. Я в 2014 году смотрел, что нам телевизор показывает, так говорили, что «идет операция против террористов». Но от друзей с Донбасса, я слышал совсем другое. Решил приехать, посмотреть. И остался.

- Ты по-русски очень хорошо говоришь…

- Выучил за эти годы.

- Тяжелый язык?

- Тяжелый… Первое мое слово было не очень цензурным – [восхитительно] всегда выручало!

Мы смеемся, действительно, очень емкое слово.

- Что у тебя за воинская специальность?

- Старший разведчик-пулеметчик. Но сейчас у нас больше не разведка, а штурмы. Моя задача прикрывать группу, не дать выдвинуться противнику, и чтобы все ребята вернулись живыми. Мы с самого начала на Песках, сейчас ближе к аэропорту. Противник по дренажным тоннелям перемещается, может появиться внезапно. Сложно там.

- Встречал земляков, воюющих против нас?

- Знаю, что воюют. Сталкивался с поляками, судя по документам. Итальянские встречал только экипировку и снаряжение.

- Тебе на Родине что-то грозит?

- Да. Они считают, что я воюю за деньги. А я воюю за пацанов, за погибших друзей. Я не наемник и не считаю им себя. Я себя считаю русским.

«ПЯТНАДЦАТИТЫСЯЧНИК»

Уже за кофе Алессандро рассказал мне, что его так поразило в России:

- Города по «Золотому кольцу», я их объезжал, один за другим. Каждый город – нетронутый средневековый мир, где такое увидишь?

Помянули добрым словом итальянских зодчих, построивших на Руси немало шедевров. И тут я спохватился:

- Ты знаешь, что в Донецке уже много лет живет итальянский журналист Витторио Ранджелони? Тебе сколько, 28? Он твой ровесник. Мне кажется, итальянцы Донбасса должны дружить!

Так оно и вышло, Витторио примчался через 15 минут, и парни-земляки подружились. От Витторио я и узнал эту печальную новость - об аресте Саши. Он скинул мне ссылку на итальянскую прессу. Цитирую:

«Согласно обвинительному акту, Бертолини участвовал «в преднамеренных и насильственных действиях, направленных на изменение конституционного строя или нарушение территориальной целостности правительства Украины, иностранного государства, гражданином и постоянным жителем которого он не был, не входя в состав вооруженных сил любой из сторон конфликта».

Заметка об аресте Алессандро в итальянской прессе.

Первая неточность в обвинении: Алессандро прожил на Донбассе 8 лет, женился, завел ребенка. Но, по мнению зама прокурора Федерико Манотти, Алессандро «воевал с 2016 года за вознаграждение». Надеюсь, на суде озвучат размер этого «вознаграждения» - примерно 150 евро, 15 тысяч рублей. Недаром, бойцов ЛДНР все эти годы звали «пятнадцатитысячниками»… С началом СВО «вознаграждение», конечно, увеличилось, уж не знаю, сколько там набежит...

ПРОШЕДШИЙ ПЕСКИ И МАРЬИНКУ

Я знал, что год назад, у Витторио тоже были проблемы с итальянскими правоохранителями. После его давнего репортажа из Горловки, СБУ завело на него дело и передало информацию коллегам в Италии. Весной прошлого года, мы с Витторио специально пробрались в мариупольский офис СБУ – искали его дело, не нашли. Уничтожили, скорее всего. Все здание было завалено бумажной лапшой из документации, пропущенной через шредеры.

Витторио отбился от итальянских правоохранителей с помощью адвоката. Тем более, Витторио не воевал.

Алессандро: "Я не наемник и не считаю им себя. Я себя считаю русским".

А Саша прошел весь ад Донбасского фронта. В сентябре получил очередную контузию, его подразделение было расформировано из-за тяжелых потерь, и он демобилизовался. Решил съездить в Италию, навестить родителей, показать им внука… Вот, съездил. Спрашиваю Витторио:

- Ты чего не отговорил Сашу? Зачем он поехал в Италию?

Но, Витторио говорит, что он встречался с Сашей в Москве, за 10 дней до его поездки:

- Он знал, что в розыске, обещал мне, что не поедет!

Но, Саша поехал. Действительно, пристало ли бояться родной земли штурмовику и разведчику, прошедшему Пески, Марьинку и Донецкий Аэропорт?

А еще, у Саши, как ему казалось, была броня – красный российский паспорт, а значит и гражданство РФ. И остается только надеяться, что он не ошибся.

«НЕ СТОРОНА КОНФЛИКТА»

Как и все на Донбассе, обретение российского гражданства Саша начал с получения паспорта ДНР в далеком 2017-м – военным давали эти паспорта первыми. Итальянские прокуроры немного покривили душой в определении: «Не входя в состав вооруженных сил любой из сторон конфликта». Переводя на русский – «приехал Алессандро, ему дали пулемет, и он крутится, как может»? Так что ли? Надеюсь, когда дело дойдет до суда, у адвоката будут все необходимые справки от его армейского командования.

Российский паспорт Алессандро Берсолини получил в 2021-м. Он гражданин России, он проливал за нашу страну свою итальянскую кровь. Тем более, нужно помнить, что ЛНР и ДНР с октября прошлого года – территории России и этот факт обязывает наших дипломатов вмешаться в эту историю.

Но есть одна неприятная деталь:

«Между РФ и Италией нет заключенных соглашений о двойном гражданстве, поэтому каждое из государств будет считать лицо только своим гражданином и требовать выполнения обязанностей по своим законам».

СВОИХ ВЕДЬ НЕ БРОСИМ?

Связался с Италией, дозвонился до Сашиной жены, Дианы. Новости не веселые. На первом допросе Саша отказался отвечать, с адвокатом общения нет, скорее всего, его так и не пустили к подзащитному, хотя прошла неделя. Во всех тюрьмах мира это называется «заморозка», с Сашей «работают». Спросил, конечно, у Дианы – знали ли они, что будут проблемы? Знали.

- Этому делу шесть или семь лет, - рассказывает мне Диана. - Он в 2015-м дал интервью, к его родителям приезжала полиция, обыскивали и выпустили постановление, что он преследуется по закону «о наемничестве в другой стране», так это называется. Мы обращались к московскому адвокату, он сказал нам, что времени прошло много, поэтому либо домашний арест, либо условный срок. Итальянский адвокат, наоборот, сказал, что «все очень серьезно».

Так оно и вышло. В очередной раз подивился, как все взаимосвязано в мире. Саша познакомился с Дианой в донецком кафе в 2015 году, она работала там баристой. Зашел выпить кофе с итальянской журналисткой Валентиной Петрини, заехавшей на Донбасс. Тогда и было записано то самое, первое интервью, после которого и возбудилось итальянское правосудие. Теперь Саша в Италии, в тюрьме, Диана с сыном гостит у Сашиных родителей, дожидаясь развязки. Не думаю, что у нее легко на душе - Сашин арест продлили до 1 сентября, а что будет потом - неизвестно. Сроки по статье «наемничество» в Италии просто оглушительные – от 10 лет.

Как журналист, я выполнил свои профессиональные обязанности – проинформировал общественность о беде, в которую попал не просто гражданин России, а воин, достойный нашей защиты. Теперь, слово и дело за нашей с Сашей Родиной. Посмотрим, бросают ли русские своих…