В МИД РФ отреагировали на статью «Комсомольской правды» об арестованном русском итальянце

Защитник Донбасса Алессандро Берсолини арестован в Италии Фото: Личный Архив

В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в настоящее время судьбой гражданина России Алессандро Берсолини, которому грозит более 10 лет тюрьмы, занимаются российские загранучреждения в Италии.

- Методично работаем для выяснения всех обстоятельств. Планируется консульское посещение, - добавила она.

Таким образом Захарова отреагировала на опубликованную накануне в «Комсомольской правде» статью о том, что проливавшему кровь за Россию и друзей донбасскому воину нужна помощь.

Александро был арестован на трапе самолета в аэропорту Милана. Сейчас он находится в тюрьме Генуи. По статье «наемничество» ему грозит минимум десятилетний тюремный срок.

До этого Саша с позывным «Турист» прошел весь ад Донбасского фронта. «Я не наёмник, я себя считаю русским!» - отвечает Александро Берсолини на предъявленные ему в Италии обвинения. Стоит отметить, что в 2021 году он получил российский паспорт и женат на гражданке России.