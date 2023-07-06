Зеленский захлопнул мышеловку: Захват УПЦ вступил в финальную стадию

Лавру окружила полиция, которая не пропускала внутрь никого из посетителей, а комиссия Минкульта опечатала уже несколько корпусов. УПЦ гонят из лавры взашей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Захват Киево-Печерской лавры, одной из главных святынь канонического православия, вступил сегодня в финальную стадию. Утром члены комиссии Министерства культуры Украины (право, само по себе это сочетание стало оксюмороном) пришли в лавру в сопровождении многочисленных полицейских и провокаторов из числа сторонников раскольничьей ПЦУ. Полиция выставила заслоны на всех входах в лавру и не только перестала пропускать прихожан внутрь, но и вывела с территории лавры тех, кто сумел просочиться после окончания комендантского часа (05-00 утра) и до блокировки полицией периметра. Ну а члены комиссии, также при содействии приданных им полицейских начали сбивать замки с дверей корпусов, опечатывать их и навешивать на эти же входы и выходы свои замки, ключей от которых нет у насельников лавры.

Собравшихся прихожан и прихожанок, пришедших на защиту веры, полицейские отказались пропускать внутрь, не стеснялись применять силу, действуя руками, ногами и дубинками, а несколько человек задержали, посадили в свои автомобили и куда-то увезли. Не помогли ни молитвы, ни церковные песнопения, ни вставания на колени с воздетыми крестами в руках, ни обращения к Богу: "Господи, помоги! Вразуми этих несчастных, божечка!" Пока прихожане пытались пройти на территорию лавры, комиссия захватила и опечатала три корпуса, в том числе и тот, где жил находящийся сейчас под домашним арестом в селе под Киевом наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, после чего объявила, что вход для желающих будет открыт после 11 часов утра.

И речь сейчас идет о так называемой нижней лавре, в которой еще оставались и остаются монахи. Верхнюю у канонической УПЦ отобрали еще несколько месяцев назад, и раскольники из ПЦУ устраивают там под видом служб свои сходки, которые, правда, проходят при очень немногочисленном стечении их сторонников.

Напомним, что захват Киево-Печерской лавры стал одним из звеньев уничтожения канонической УПЦ на Украине по указанию нынешнего президента Незалежной. С подачи Минкульта руководство государственного заповедника "Киево-Печерская лавра", в чьей собственности находятся и территория, и здания лавры, и православные святыни, разорвало договор аренды с канонической УПЦ, действуя с многочисленными нарушениями украинского законодательства и потребовало от УПЦ "убираться" и выселить проживающих в монастыре на территории лавры монахов.

В УПЦ, которая до последнего времени находилась на абсолютно соглашательских позициях и уже ничем в своих заявлениях не отличалась от раскольничьей ПЦУ (молились за ВСУ, отказались от России, поддерживали нацистский режим Зеленского, просили его самого "оказать им милость" и т.д.), решили побороться за "остатки", которые у них к тому моменту еще не отобрали, и подали иск в суд на действия светских властей Украины. А пока ограничились заявлениями, что до решения суда, как минимум, они никуда с места не сдвинутся.

Суд на днях назначил первое заседание по этому делу на 19 июля. Вряд ли кто рассчитывал на победу УПЦ в нынешнем суде на Украине, когда Зеленский одним движением пальцев закрывает СМИ и политические партии. Тем более, после того, как в адрес Украинской православной церкви местными нацистами были вброшены сотни обвинений в сотрудничестве с "рашистами" и ее "прорусскости" (от чего руководство УПЦ всячески открещивалось), и общественное мнение было подготовлено таким образом соответствующе.

Но у Зеленского не захотели ждать, чтобы соблюсти какие-то остатки благопристойности на развалинах украинского правосудия. Сначала дирекция заповедника явно по наущению Минкульта объявили, что УПЦ (и монахи) должны покинуть лавру в течение трех суток, к 4-му июля. В этот день комиссия Минкульта прибыла в лавру, чтобы заблокировать все помещения на ее территории, но православные верующие, собравшись для защиты святынь, заблокировали саму комиссию, так что те не смогли ничего сделать. В ответ власти разрешили проход на территорию лавры посетителям только после 9 часов утра, чтобы отсечь верующих от утренней службы. А сегодня не погнушались и откровенным захватом с отсечением тех, кто мог и хотел встать на защиту. Причем, в действе участвовали не только полицейские, но и активисты раскольнической ПЦУ, из чего понятно, кто уже разинул пасть, чтобы проглотить новые "ништяки". Из лавры поутру сделали "мышеловку" наоборот – всех выпускали, но никого не впускали.

В результате верующих священнослужители в лавре причащали через забор – ведь внутрь их прихожан не пускали. И неизвестно, исповедовались они перед причастием, как это требуют каноны или нет. Сейчас – через забор, а вскоре, похоже, в каких-нибудь пещерах. УПЦ вполне может стать новой нелегальной "катакомбной церковью" на Украине, благо такой опыт в истории СССР уже был. Как и в истории раннего христианства.

Правда, после 11 часов, как и обещали, полицейские начали понемногу пропускать посетителей лавры на территорию, но только после идентификации их личностей по паспортам и тщательного досмотра вещей.

Впрочем, это уже вряд ли изменить хоть что-то. Счет существованию святыни в введении канонической Украинской православной церкви пошел уже на дни. УПЦ не смогла защитить ни ее, ни свою паству, ни себя. Потому что очень боялась испортить отношения с правящими на Украине ублюдками и нацистами. Гораздо больше, чем с Богом.

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