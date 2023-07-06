Зачем Пригожину столько паспортов и молельня? Итоги обысков в особняке главы ЧВК "Вагнер"

Кадры обыска в доме у главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Зачем Пригожину столько паспортов и молельня?

После обнародования фото и видео обыска в доме бизнесмена Евгения Пригожина, у многих возникли вопросы — для чего ему столько документов на разные фамилии, медкабинет, винтовки, иконы и слитки золота? И что за QR-коды на упаковках денег?

Об этом «КП» поинтересовалась у генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова, банковских экспертов и священника.

НЕ ОСТАВЛЯТЬ СЛЕДОВ

- Зачем главе ЧВК документы на разные фамилии?

- У Пригожина была довольно специфическая военная компания, которая решала весьма специфические задачи, сказал «КП» генерал Михайлов. - Очевидно, что владелец этих паспортов не любил светиться и оставлять следы. Но подлинность этих паспортов может определить только эксперт.

СВОЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ

- А зачем ему медицинский кабинет?

- Не исключено, что могли приходить врачи для проведения каких-то медицинских манипуляций, которые требуют стерильности. В таких условиях, какие мы видим в доме у Пригожина, можно проводить даже небольшие хирургические операции или переливание крови.

СТВОЛЫ НЕ ВСЕ ЛИЧНЫЕ

- Для чего столько стрелкового оружия в доме?

- Обычному гражданину можно иметь не более 5 стволов оружия. Скорее всего, то, что показали, было оформлено как служебное на охранную фирму, но хранилось в доме. По состоянию оружия видно, что хозяин его любит, и держит под рукой больше из эстетических соображений.

ДЕНЬГИ И СЛИТКИ

Вопросы вызвали и золотые слитки, а на упаковках купюр - QR-коды. Мы задали эти вопросы ряду специалистов, которые сошлись в таких мнениях: «Золотые слитки сегодня продаются и в банках, и прямо с российских заводов, тут ничего сверхестественного. Если не считать количества драгметалла. Но никто и не говорит, что Пригожин был бедным. А QR-коды на пачках с купюрами говорят о том, что деньги были получены в крупном банке. Это банковский учет».

ИКОНЫ НЕ ПРОСТЫЕ

Разговор о молельной комнате Пригожина произошел с известным иконописцем, но закончился тем, что он попросил не упоминать свое имя.

- «Красный угол» любого дома - это всегда очень личное. А на фото нормальная молельная комната состоятельного человека. Она может служить как для молитвы, так и службы священника. В ней, кстати, совсем не случайный набор икон. Они все известные, но в исполнении не дорогом, это репродукции. Крупные иконы Иисуса Христа говорят о том, что подбирал их именно верующий человек. Много икон со святыми близких людей хозяйки дома Любови Пригожиной. Знаю, что она воцерковленный человек. У Пригожиных, как мне говорили, дочка в детстве сильно болела. Мать ее возила к мощам Иоанна Кронштадского. И девочка вылечилась. После этого Пригожин спрашивал у священника, чем может помочь. Его попросили восстановить Сурский женский монастырь в Архангельской области. И он восстановил. В том числе для этого ему нужен был вертолет - монастырь в 250 километрах от ближайшего города Котлас. Вокруг тайга и болота.

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