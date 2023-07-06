Глава Ставрополья сделал смелое заявление о Белоруссии на встрече с Путиным: вот как отреагировал президент

Путин встретился с главой Ставрополья Владимировым. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров приехал в Кремль доложить президенту о положении в регионе. Но рассказ у него получился нестандартным. Обычно-то все губернаторы успехи приписывают себе, а тут чиновник стал хвалить всех, кто помогал.

- У вас все стабильно, устойчиво, промышленное производство растет. Я уже не говорю про сельское хозяйство: в разы выше, чем в среднем по России. У вас 36% рост за предыдущие два года, - похвалил Владимир Путин.

- Это Минсельхоз, это не моя заслуга, - ответил Владимиров.

Губернатор объяснил, что сельское хозяйство скакнуло благодаря быстрой помощи федерального ведомства. Минсельхоз дал столько денег, сколько надо в тот момент, когда средства были нужны.

- А что по инвестициям? – уточнил президент.

- Здесь нас очень выручает Михаил Владимирович (Мишустин – Ред.), - продолжил скромничать Владимиров.

Потом губернатор рассказал о поддержке СВО:

* Регион взял на себя все траты на похороны солдат.

* Три млн. рублей получают разово семьи погибших бойцов. 500 тысяч платится за увечья.

* В прошлом году 3,8 млрд. рублей ушло на поддержку семей военных.

- Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям, - поддержал Владимир Владимирович.

* 12 тысяч человек получили полную экипировку за счет края.

- В 2023 году сохранил все эти выплаты, но появилась другая проблема: ребята ушли, жены стали рожать. Роженицам единовременные выплаты назначил, - отметил Владимиров.

- Это не проблема, это счастье, - сказал президент

* Дети солдат получают бесплатные детсады, плюс регион дает по 200 тысяч на обучение студента в любом вузе.

Ну и идет восстановление новых регионов.

- Если говорить про территорию Луганска… Разруха, это ничего не сказать. Я работал на Севере, где только не работал, и такой разрухи я не видел нигде, - рассказал глава края.

- А что на вас такое впечатление произвело? – уточнил Путин.

- Да разруха: стоит парта, за которой уже я не учился. Помните, наши детские фильмы показывали, вот так открывается… И парта держится за счет краски, - ответил Владимиров.

Губернатор посетовал, что в больницах нет лекарств, дороги и школы без ремонта.

- 30 лет им никто ни копейки не давал, то есть их 30 лет просто выживали оттуда, - заключил руководитель Ставрополья.

Потом Владимиров похвастался развитием сельского хозяйства. Картошку в крае начали выращивать.

- Вкусная картошка? Как в Белоруссии? - тут же поинтересовался глава страны.

- Лучше. Я думаю, что лучше.

- Я скажу Александру Григорьевичу (Лукашенко – Ред.), - пошутил президент.