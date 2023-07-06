Когда прекратится падение рубля: Доллар уже по 93, евро - 102

Ситуация с курсом рубля пока еще не отразилось на ценах. Но падение национальной валюты неминуемо приводит к высокой инфляции Фото: REUTERS

В теории заговора верить не нужно, рубль падает по естественным причинам и власти никак ему не помогают. В этом заверила нас глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на финансовом конгрессе Банка России 6 июля.

Да вот только верится с трудом (Эльвире Сахипзадовне, а не теориям заговора). Ведь не иначе как 5 июля, когда курс рубля уже долго и уверенно летел вниз, наши власти придали ему дополнительное ускорение. Минфин заявил, что в июле в два с лишним раза сократит продажи валюты на бирже. А чем меньше валюты меняют на рубль, тем слабее его курс - таков закон экономики. Отсюда можно сделать вывод: Минфин пока не хочет, чтобы рубль укреплялся. И только от одной новости, что Минфин сократит продажи валюты, падение рубля ускорилось еще сильнее. Чувствительный и нежный он — а еще говорят, что деревянный.

Почему бюджету сейчас не очень нужен сильный рубль? Этим вопросом задались эксперты американского агентства Bloomberg. И пришли к выводу: слабый рубль поможет увеличить доходы казны, которые заметно отстают от расходов.

Сейчас все объясним. Но сначала напомним, что рубль потихоньку опускается с прошлой осени - тогда доллар был чуть выше 60 рублей. Однако в последние пару-тройку недель падение ускорилось. Еще два месяца назад доллар стоил 76 рублей, а 6 июля он подскакивал до 93. Евро за то же время вырос с 84 до 102 рублей. Причин несколько, но главных, пожалуй, три.

1. Попытка военного мятежа

Ох, тревожно тогда было. А когда россиянам тревожно, у многих срабатывает рефлекс - скупай валюту, да побольше! Чем и занялись многие прямо неспокойным субботним утром 24 июня.

А в экономике есть закон: когда спрос на валюту растет, ее курс тоже поднимается (запомните этот закон, он нам еще пригодится). Что и случилось. За неделю после событий вокруг ЧВК доллар поднялся с 84 до 88 рублей, евро — с 91 до 97.

2. Экспорт падает, импорт растет

В прошлом году у нас были высокие доходы от экспорта ресурсов. Нефть, газ, металлы были очень дорогими. Валютная выручка шла к нам рекой. И именно поэтому доллар и евро тогда стоили дешево - по 60-65 рублей.

- Масштабное укрепление курса рубля в прошлом году многие воспринимали как победу над обстоятельствами. Но надо честно признать: это было следствием, прежде всего, резкого роста экспорта и снижения импорта. Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей, — пояснила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Сейчас ситуация изменилась.

- Цены на нефть и другой российский экспорт на мировом рынке держатся на невысоких уровнях. И более того, они имеют тенденцию к снижению, — объясняет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

В результате в страну поступает все меньше валюты от экспорта. А импорт растет, и поставщикам нужно все больше долларов, евро и юаней, чтобы покупать товары за рубежом. И тут мы вспоминаем правило: когда спрос на валюту растет, ее курс тоже поднимается. Вот она, главная причина падения рубля.

3. Дефицитный госбюджет

Та самая теория заговора, в которую нас призывают не верить. Но все же смутные подозрения нас терзают.

Дело в том, что бюджет у нас в дефиците — по итогам первого квартала расходы выше доходов на 2,4 трлн рублей. Валюты от импорта поступает все меньше. Но чем слабее российская валюта, тем больше рублей можно получить за каждый попадающий в страну доллар (евро, юань, тугрик). Ведь одно дело, если каждый доллар, поступая в Россию, превращается в 70 рублей. И совсем другое, если он стоит 100 рублей. Так и дефицит покрыть проще. Именно на это намекают эксперты Bloomberg. А Минфин, который отвечает за подсчет доходов и расходов бюджета, не торопится поддерживать курс рубля и только подливает масла в огонь.

И как тут не верить в теории заговора?..

ВОПРОС РЕБРОМ

Что будет дальше?

Ситуация с курсом рубля пока еще не отразилось на ценах. Но падение национальной валюты неминуемо приводит к высокой инфляции. Поэтому рано или поздно власти должны сказать свое слово. Например, все-таки начать продажу валюты на бирже и тем самым поддержать курс рубля.

- Мое мнение такое: достаточно скоро Банк России вмешается. Кратковременно все может быть: и 92, и 95 (рублей за доллар, - Ред.). Но, думаю, потом отгонят на 88-89 и все обрадуются, — верит профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

- Думаю вариант, что доллар будет держаться в коридоре 85-95 рублей — это надолго. По крайней мере, до конца года - прогнозирует Алексей Зубец.

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