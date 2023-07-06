Дмитрий Харатьян раскрыл дату премьеры продолжения «Гардемаринов». Друг за другом должны выйти сразу два фильма

Фото: kinopoisk.ru

- Софья!

- Алешка!

- Софья!

- Алешка!

Чуть ли не 10 лет длится эпопея со съемками (премьера была заявлена на 2017 год, но регулярно сдвигалась, съемки стартовали много раньше) продолжения советской саги про гардемаринов. Много раз режиссер проекта Светлана Дружинина говорила, что вот-вот фильм доделают. Потом она же сообщала, что финансирование прекратилось. И так раз за разом. Но теперь, кажется, печальной истории мук подошел конец. Главная звезда франшизы Дмитрий Харатьян объяснил, когда ждать премьеру.

В ходе петербургского VK-фестиваля актер признался, что уже осенью зрители могут увидеть сразу два новых проекта про гардемаринов.

— Четвертый фильм, который называется «Гардемарины 1787. Мир», выходит 5 октября на всех площадках, кинотеатрах страны, я надеюсь, — заявил Дмитрий. — А второй фильм, который называется «Гардемарины 1787. Война», выходит 16 ноября. Я думаю, что не пожалеете, когда посмотрите продолжение истории «Гардемарины 1787».

Фото: kinopoisk.ru

Дата «1787» связана с годом, когда случилось сражение на Кинбурнской косе во время Русско-турецкой войны. Гардемарины внесли немалый вклад в общую победу русской армии и Александра Суворова. А еще именно в 1787 году «западные партнеры» захотели разорвать Кючук-Кайнарджийский мирный договор, закрепивший Крымский полуостров за Россией.

Фото: kinopoisk.ru

И, как раз согласно сюжету пятой и шестой частей «Гардемаринов», в тот момент, когда враги задействовали грязные политические приемы (от бесстыдных сплетен, темных слухов, до грязных манипуляций с незаконнорожденным сыном государыни), на помощь Екатерине Великой приходят друзья-гардемарины, которым помогают их повзрослевшие дети.

Фото: kinopoisk.ru

В деле снова Алексей Корсак (Дмитрий Харатьян), Павел Горин (Александр Домогаров), Михаил Мамаев (Никита Оленев), конечно, Михаил Боярский (его ввели в виде тени убитого Шевалье Де Брильи) и Ольга Машная (Софья Зотова), а также молодые артисты Андрей Лаптев (Александр, сын Алешки Корсака и Софьи Зотовой), Агния Дитковските (Александра, дочь Белова и Ягужинской) и Никита Пресняков (Алексей, сын Бобринского в исполнении Артема Михалкова).

Фото: kinopoisk.ru

Императрицу Екатерину II сыграла Кристина Орбакайте, а графа Орлова — Александр Лазарев.

В двух фильмах, которые выйдут осенью, зрители увидят, как гардемарины с детьми, выполняя задание императрицы, перегоняют корабль с берегов Мальты в Крым, чтобы защитить южные границы России, а также становятся участниками сражения при Кинбурне.