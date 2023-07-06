Звезде «Тихого дона» Людмиле Хитяевой не дают похоронить сына на Преображенском кладбище

Актриса Людмила Хитяева. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Павлу Белокринкину было 69 лет. Он умер у себя дома из-за сердечной недостаточности. 8 июля должны пройти похороны. Но пока открыт вопрос, где будет похоронен единственный сын звезды «Тихого дона» Людмилы Хитяевой.

Народная актриса России, несмотря на то, что убита горем, хлопочет о месте на Преображенском кладбище. Но возникли сложности. Якобы кладбище закрыто для новых захоронений. И место не дают. При том, что у Хитяевой там похоронены родители. Есть родственная могила.

- Я ведь думаю наперед. Не только для сына прошу. Я думаю и о своем будущем. Через месяц мне исполнится 93 года, все мы смертны, - говорит KP.RU Людмила Ивановна - На Преображенском кладбище похоронены мои родители - папа и мама. Когда придет и мой час, я хочу быть рядом с родителями и сыном. Но пока неизвестно, дадут мне разрешение или нет. Мне говорят, Преображенское кладбище закрыто. Но там появляются новые могилы, на них вырастают огромные памятники из гранита. Значит, кому-то все-таки можно. Ждут денег от меня? – предполагает Хитяева.

Несколько лет назад на Преображенском кладбище был похоронен народный артист СССР Алексей Баталов. Это было его желание: на Преображенском похоронена его мать – Нина Ольшевская. Семье Баталовых пошли навстречу. Почему не хотят услышать Людмилу Хитяеву?

- Не знаю, что делать: мне посоветовали обратиться с петицией к руководству города, чтобы выполнили мою просьбу хотя бы в виде исключения, - просит Людмила Ивановна.

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