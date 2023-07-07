Визит Зеленского в Европу завершился полным провалом: Украине отказали в помощи

В аэропорту, куда Зеленский прилетел по привычке на предоставленном ему чужом самолете, президента Украины встретила только лишь заместитель премьера Мария Габриэль Фото: REUTERS

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Времена, когда президента Украины Vlad Зеленского считали за честь пригласить куда-то и принять его с наибольшими почестями, остались в прошлом. Пусть и недалеком, но в безвозвратном. Это полностью доказал краткосрочный вояж Зеленского в Болгарию, который закончился полным провалом.

И это, что его в Софии никто не ждет, и мало кто ему здесь обрадуется, стало понятно с самого начала. В аэропорту, куда Зеленский прилетел по привычке на предоставленном ему чужом самолете, президента Украины встретила только лишь заместитель премьера Мария Габриэль в единственном числе. Не было ни почетного караула, ни коврового покрытия, ни даже митинга украинских беженцев в поддержку своего президента ни в аэропорту, ни где-либо в Болгарии на протяжении его встреч и переговоров. Зеленского тут явно не ждали, рады ему не были, и, скорее всего, он просто навязал свой визит, а болгары не смогли ему отказать. Примечательно, что на пути кортежа Зеленского в один момент возник католический священник, который, воздев крест, предал его анафеме и назвал его власть сатанистской. Священника быстро скрутили полицейские.

Зеленский мотанул в Софию "по делу, срочно", как говорил Жванецкий про Париж, преследуя две цели. Первая – это боеприпасы и военная техника советского производства, которых у Болгарии со времен распада СССР осталось немеряно (по украинским понятиям). Вторая – заручиться поддержкой Болгарии по вопросу вступления Украины в НАТО.

НИ СНАРЯДОВ, НИ РАДОСТИ

По первому вопросу Зеленский получил настолько мощный отлуп, что даже не смог скрыть своего разочарования и высказал свои обиды. А все по той причине, что президент Болгарии Румен Радев однозначно высказался против передачи техники и боеприпасов Незалежной. Ему явно не понравилась идея выделить боеприпасы режиму Зеленского в кредит, а именно это и просил президент Украины, уже не в рамках международной помощи, а по линии двусторонних отношений между Болгарией и Украиной, при отсутствии гарантий какой-либо отвечающей за свои слова и действия третьей стороны. Но Радев нашел пристойную причину отказа.

- Я не согласен с предоставлением боеприпасов, особенно из резервов болгарской армии. Как главнокомандующий, я несу четкую ответственность за то, чтобы обороноспособность страны не была ослаблена, — заявил Радев. Этого хватило Зеленскому, который сразу спросил, что бы делал Радев, если бы Россия "напала на его страну".

- Вы бы сказали: "Путин, пожалуйста, захвати болгарскую территорию?" – ернически попытался украинский президент взять болгарского на слабо. - Нет, вы, как настоящий президент, я уверен, не допустите компромисс со своей независимостью. Это ваше право не поддерживать помощь Украине. Но я бы очень хотел, чтобы вы меня правильно поняли.

КАК СДЕЛАТЬ ДРУГА ВРАГОМ

Не понравилась Зеленскому и оценка болгарским президентом ситуации на Украине и перспектив окончания боевых действий.

- Сейчас мы слышим слово «победа, победа, победа». Да, конечно, для любой страны, которая находится в состоянии конфликта, это важное слово, но мы также хотим слышать больше слова «мир». И ведущие усилия должны быть направлены на достижение мира, — заявил Радев. - Я считаю, что мы сейчас не используем все средства дипломатии, чтобы работать в этом направлении, чтобы не углублять конфликт. Спецоперация идет на территории Украины. Украина пострадала, но, как я уже говорил, конфликт приобретает новые измерения и эти размеры уже давно вышли за пределы Украины.

- Вы видите, что происходит в Европе с инфляцией, с нарастающей рецессией с ростом социальной напряженности, со стратегическим популизмом и взятием верха над радикальными партиями. Так что надо думать не только об Украине, — указал Радев Зеленскому на то, что его взгляд на происходящее не охватывает всю проблематику в целом. - Конечно Украина самое главное на данный момент. Но мы должны думать о будущем в Европе в целом. Как эта спецоперация повлияет на Европу. Потому что помощь Европы, поддержка Европы крайне важна для конца всего этого. Это важно не только в конфликте, но и в вопросе восстановления.

Одного упоминания слов "конфликт" было достаточно, чтобы Зеленский взвился, как боевой петух на плетень, и грубо отчитал Радева. Он объяснил, что лучший способ предотвратить "приход войны в вашу страну" – это помощь Киеву, и отверг предложения о дипломатическом урегулировании.

В ответ президент Болгарии брезгливо поморщился и попросил убрать телекамеры и журналистов. Ему явно претил уровень переговоров в стиле базарных разборок. Можно сказать, что Зеленский и здесь смог добиться невозможного, использовав свой главный талант – на ровном превращать друзей во врагов.

В НАТО – НЕ НАДО

С оружием и боеприпасами Зеленский пролетел, как та самая "фанера над Парижем", но немногим лучше оказались результаты и по второму вопросу переговорной повестки – о вступлении Украины в НАТО.

София и Киев подписали совместную декларацию о том, что Болгария поддерживает стремление Украины в НАТО, таким образом София стала 22-й страной-членом НАТО, которая как бы поддержала программу Зеленского. И в Офисе президента Украины могли бы праздновать победу, если бы не одна оговорка – "как только сложатся соответствующие условия для этого". А когда они сложатся – одному Богу известно. Скорее всего, так и не сложатся. Так что украинским пропагандистам придется вместо фиксации победы "потужно" разгонять очередную "перемогу".

Своего разочарования результатами визита Зеленский не смог скрыть даже на пресс-конференции.

- Президент Болгарии отказывается предоставлять помощь Украине, так как в таком случае у его армии будет меньше оружия, — обвинил Зеленский на ней Радева. - Однако я сказал ему, что даже если Болгария будет обладать оружием в пять раз больше, это все равно недостаточно для противостояния России.

А всего лишь части этого оружия Украине достаточно? Впрочем, логика и математика всегда были не самой сильной стороной Зеленского.

Несолоно хлебавши, Зеленский рванул в Прагу, а сегодня его ждут еще и переговоры с президентом Турции Эрдоганом. Вне всяких сомнений, он будет стремиться, чтобы главы этих государств, которые он посещает в ходе своего предНАТОвского "чеса", также подписали декларации в поддержку приглашения Украины в Североатлантический альянс. Что позволяет предположить, что на саммите в рамках заседания Совета "Украина-НАТО" Зеленский может готовиться устроить скандал, поставив вопрос и приглашении Киева в альянс на голосование. И пойти ва-банк, наплевав на неминуемые для него последствия, которые прилетят из Вашингтона за ослушание.

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