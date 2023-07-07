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Наука7 июля 2023 9:18

Сначала Бог создал Землю, а потом наполнил её водой? Ученые оспорили библейские мифы

Споры о сотворении мира продолжаются
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
По Библии, Господь создал Землю вместе с водой.

По Библии, Господь создал Землю вместе с водой.

Поверхности Земли более, чем на 70 процентов покрыта водой. Откуда вода взялась в таком огромном количестве? Точно никто не знает. Поэтому спорят, не переставая, давно разделившись на два больших лагеря.

Одни ученые уверяют, что вода на Земле появилась сразу – она уже в связанном виде находилась в тех пылевых частицах протопланетного диска, из которых образовалась Солнечная система.

Некоторые ученые считают, что Земля изначально образовалась сухой.

Некоторые ученые считают, что Земля изначально образовалась сухой.

Позиция идеологов «водяной самостоятельности» аналогична, по сути, божественной. Ведь в Библии записано буквально следующее: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Истолковать эти слова можно предельно просто: в том смысле, что вода была сразу – с самого начала. То есть, Господь не сотворял ее отдельно, а явил в одном комплекте с землею и небом.

Если верить оппозиционерам - ученым из другого лагеря, то всю нашу воду занесли то ли ледяные кометы и астероиды, то ли пыль со льдом, то ли одни и другие, и третьи вместе, регулярно бомбардировав изначально сухую Землю. Иными словами, вода каким-то образом была доставлена со стороны. И появилась уже после того, как пыль, вращавшаяся диском вокруг Солнца, слиплась в земную твердь.

На днях сторонники «вмешательства из вне» вырвались, что называется, вперед, опубликовав научную статью в журнале Science Advances.

По мнению авторов публикации, «Земля сформировалась из сухих скалистых строительных блоков». То есть, воды на ней не было.

«Вода вместе с другими летучими веществами появились в течение последних 15 процентов периода формирования Земли», - утверждают ученые большого международного коллектива. Стало быть, воду и другие летучие вещества занесло из космоса.

Исследователи изучили состав магмы – расплавленной породы, которая входит на поверхность. Образцы, вынесенные с глубин в сотни километров, отличались от тех, которые поднялись из недр, находящихся в тысячах километров под ногами. В нижних слоях магмы было мало летучих веществ, верхние – наоборот, были ими богаты.

Вывод: вода стала накапливаться уже после того, как породы слиплись и сплавились в земной шар.

Кому верить? Неизвестно. Споры продолжаются.

Голубой шар: вся земная вода – около полутора миллиарда кубических километров (та, что на поверхности). Она может быть собрана в сферу диаметром 1390 км. Розовый шар диаметром 199- км: весь земной воздух при давлении в одну атмосферу.

Голубой шар: вся земная вода – около полутора миллиарда кубических километров (та, что на поверхности). Она может быть собрана в сферу диаметром 1390 км. Розовый шар диаметром 199- км: весь земной воздух при давлении в одну атмосферу.

ДОВОДЫ СПОРЩИКОВ

Недра пропитаны водой

Тех, кто отстаивает идею сотворения Земли вместе с водой, воодушевляют несколько работ. И в первую очередь исследования геохимиков из канадского Университета Альберты (University of Alberta in Edmonton) – они нашли воду внутри алмаза, вынесенного на поверхность с глубины более 500 километров. Вода содержалась в «примеси» алмаза – в кристалле минерала рингвудита. То есть, появилась там в процесс формирования планеты.

Чуть раньше британские ученые из университетского колледжа Лондона предлагали считать, что воду в связанном виде изначально содержали частицы оливина - породообразующего и самого распространенный минерала. Он входил в состав протопланетных дисков, из которых образовались все планеты Солнечной система, и способен был удерживать воду, нагретую примерно до 700 градусов.

В конце концов та вода, которую удерживали частицы оливина, была «отжата» чудовищным давлением, сопровождавшим процессы формирования Земли. Ею и наполнились океаны и недра.

Ну, и наконец, самое шокирующее открытие. Майкл Вайсешн (Michael Wysession), профессор сейсмологии Вашингтонского университета (Сент-Луис), и его студент-дипломник Джесси Лоуренс (Jesse Lawrence), ныне работающий в Калифорнийском университете в Сан-Диего (University of California, San Diego) «провели» глубинное зондирование Земли, изучив особенности прохождения сейсмических волн на 600 тысячах сейсмограмм. И пришли к выводу: по крайней мере в двух местах - под восточной частью континента Евразия и под Северной Америкой на глубинах от 1200 до 1400 километров - располагаются огромные резервуары воды. Её не меньше, чем в Северном Ледовитом океане.

Новый потоп не исключен.

Новый потоп не исключен.

Космос, полный воды

Сторонники «внеземной земной воды» опираются на находки и на Земле, и в космосе.

В прошлом году Британские ученые из Музея естественной истории (Natural History Museum) подвели итоги исследования состава метеорита, который упал вечером 28 февраля 2021 года близ городка Уинчкомб (Winchcombe) в графстве Глостершир (Gloucestershire). Уинчкомбский метеорит, как его называют.

Обнаружилось, что космический гость аж на 12 процентов состоит из воды в виде включений в минералы. По словам ученых, «метеоритная вода» своим изотопным составом напоминает земную – океанскую.

Несколькими годами раньше Умберто Кэмпинс, астрономы из Университета Центральной Флориды, обнаружили воду на астероиде 65 Кибела (65 Cybele). Глыба размером 302х290х232 километра, возможно, вся ледяная. До этого наблюдения с помощью инфракрасного телескопа, установленного на Гавайских островах, выявили воду на астероиде 24 Фемида (24 Themis) поперечником под 200 километров.

А еще раньше с помощью орбитального телескопа Хаббл (Hubble Space Telescope) вода была найдена на куда более крупных космических телах - на гигантском астероиде Церере (Ceres) с поперечником в 950 километров. И на астероиде Веста (около 600 км). А у других астероидов обнаружены хвосты. Как у комет. Толкование этому феномену одно - на этих телах тоже, вероятно, есть вода. А хвосты - следы ее испарения.

КСТАТИ

Земля, образовавшаяся вместе с водой, таит в себе опасность. Есть угроза, что та влага, которая сейчас находится в недрах, поднимется на поверхность, и будет потоп. Как в прошлый раз во время Всемирного потопа, описанного в Библии.

С водой, принесенной из космоса, как-то спокойно.

Подробности в нашем материале.

Наука: Клуб любознательных