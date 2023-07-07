Сначала Бог создал Землю, а потом наполнил её водой? Ученые оспорили библейские мифы

По Библии, Господь создал Землю вместе с водой.

Поверхности Земли более, чем на 70 процентов покрыта водой. Откуда вода взялась в таком огромном количестве? Точно никто не знает. Поэтому спорят, не переставая, давно разделившись на два больших лагеря.

Одни ученые уверяют, что вода на Земле появилась сразу – она уже в связанном виде находилась в тех пылевых частицах протопланетного диска, из которых образовалась Солнечная система.

Некоторые ученые считают, что Земля изначально образовалась сухой.

Позиция идеологов «водяной самостоятельности» аналогична, по сути, божественной. Ведь в Библии записано буквально следующее: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Истолковать эти слова можно предельно просто: в том смысле, что вода была сразу – с самого начала. То есть, Господь не сотворял ее отдельно, а явил в одном комплекте с землею и небом.

Если верить оппозиционерам - ученым из другого лагеря, то всю нашу воду занесли то ли ледяные кометы и астероиды, то ли пыль со льдом, то ли одни и другие, и третьи вместе, регулярно бомбардировав изначально сухую Землю. Иными словами, вода каким-то образом была доставлена со стороны. И появилась уже после того, как пыль, вращавшаяся диском вокруг Солнца, слиплась в земную твердь.

На днях сторонники «вмешательства из вне» вырвались, что называется, вперед, опубликовав научную статью в журнале Science Advances.

По мнению авторов публикации, «Земля сформировалась из сухих скалистых строительных блоков». То есть, воды на ней не было.

«Вода вместе с другими летучими веществами появились в течение последних 15 процентов периода формирования Земли», - утверждают ученые большого международного коллектива. Стало быть, воду и другие летучие вещества занесло из космоса.

Исследователи изучили состав магмы – расплавленной породы, которая входит на поверхность. Образцы, вынесенные с глубин в сотни километров, отличались от тех, которые поднялись из недр, находящихся в тысячах километров под ногами. В нижних слоях магмы было мало летучих веществ, верхние – наоборот, были ими богаты.

Вывод: вода стала накапливаться уже после того, как породы слиплись и сплавились в земной шар.

Кому верить? Неизвестно. Споры продолжаются.

Голубой шар: вся земная вода – около полутора миллиарда кубических километров (та, что на поверхности). Она может быть собрана в сферу диаметром 1390 км. Розовый шар диаметром 199- км: весь земной воздух при давлении в одну атмосферу.

ДОВОДЫ СПОРЩИКОВ

Недра пропитаны водой

Тех, кто отстаивает идею сотворения Земли вместе с водой, воодушевляют несколько работ. И в первую очередь исследования геохимиков из канадского Университета Альберты (University of Alberta in Edmonton) – они нашли воду внутри алмаза, вынесенного на поверхность с глубины более 500 километров. Вода содержалась в «примеси» алмаза – в кристалле минерала рингвудита. То есть, появилась там в процесс формирования планеты.

Чуть раньше британские ученые из университетского колледжа Лондона предлагали считать, что воду в связанном виде изначально содержали частицы оливина - породообразующего и самого распространенный минерала. Он входил в состав протопланетных дисков, из которых образовались все планеты Солнечной система, и способен был удерживать воду, нагретую примерно до 700 градусов.

В конце концов та вода, которую удерживали частицы оливина, была «отжата» чудовищным давлением, сопровождавшим процессы формирования Земли. Ею и наполнились океаны и недра.

Ну, и наконец, самое шокирующее открытие. Майкл Вайсешн (Michael Wysession), профессор сейсмологии Вашингтонского университета (Сент-Луис), и его студент-дипломник Джесси Лоуренс (Jesse Lawrence), ныне работающий в Калифорнийском университете в Сан-Диего (University of California, San Diego) «провели» глубинное зондирование Земли, изучив особенности прохождения сейсмических волн на 600 тысячах сейсмограмм. И пришли к выводу: по крайней мере в двух местах - под восточной частью континента Евразия и под Северной Америкой на глубинах от 1200 до 1400 километров - располагаются огромные резервуары воды. Её не меньше, чем в Северном Ледовитом океане.

Новый потоп не исключен.

Космос, полный воды

Сторонники «внеземной земной воды» опираются на находки и на Земле, и в космосе.

В прошлом году Британские ученые из Музея естественной истории (Natural History Museum) подвели итоги исследования состава метеорита, который упал вечером 28 февраля 2021 года близ городка Уинчкомб (Winchcombe) в графстве Глостершир (Gloucestershire). Уинчкомбский метеорит, как его называют.

Обнаружилось, что космический гость аж на 12 процентов состоит из воды в виде включений в минералы. По словам ученых, «метеоритная вода» своим изотопным составом напоминает земную – океанскую.

Несколькими годами раньше Умберто Кэмпинс, астрономы из Университета Центральной Флориды, обнаружили воду на астероиде 65 Кибела (65 Cybele). Глыба размером 302х290х232 километра, возможно, вся ледяная. До этого наблюдения с помощью инфракрасного телескопа, установленного на Гавайских островах, выявили воду на астероиде 24 Фемида (24 Themis) поперечником под 200 километров.

А еще раньше с помощью орбитального телескопа Хаббл (Hubble Space Telescope) вода была найдена на куда более крупных космических телах - на гигантском астероиде Церере (Ceres) с поперечником в 950 километров. И на астероиде Веста (около 600 км). А у других астероидов обнаружены хвосты. Как у комет. Толкование этому феномену одно - на этих телах тоже, вероятно, есть вода. А хвосты - следы ее испарения.

КСТАТИ

Земля, образовавшаяся вместе с водой, таит в себе опасность. Есть угроза, что та влага, которая сейчас находится в недрах, поднимется на поверхность, и будет потоп. Как в прошлый раз во время Всемирного потопа, описанного в Библии.

С водой, принесенной из космоса, как-то спокойно.

Подробности в нашем материале.