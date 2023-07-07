"Браво!": Дмитрий Песков высказался об артистах, выплачивающих миллион бойцам за подбитые "Леопарды"

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

…- Дмитрий Сергеевич, мне на днях довелось поговорить с бойцом с позывным «Веном», он из тех «мужиков», которые, говоря словами Владимира Владимировича, в зоне СВО «колотят танки» вражеские, - поделился журналист «Комсомольской правды» с официальным представителем Кремля в пятницу, 7 июля. - Это интервью уже вышло в «КП». Вот как раз этот боец «расколотил» немецкого «Леопарда» с крестами. Но на самого бойца, как я понял, наиболее яркое впечатление произвело не столько то, как больше суток горел этот «Леопард», пока не сгорел дотла… А - то, что в зону СВО приехал Григорий Лепс и привез миллион. А какое впечатление эти эпизоды, я имею в виду подвиг бойца и поступок Лепса, производят в Кремле? И как на них реагирует Верховной Главнокомандующий?

- Весьма и весьма положительно, - ответил Песков. - Это люди, которые душой болеют за наших ребят, которые душой болеют за специальную военную операцию.

И которые всегда были и будут рядом с нашим президентом и Верховным Главнокомандующим.

Нельзя не восхищаться ими.

Мы знаем, что группа артистов, в том числе и Григорий Лепс, действительно, заявили о своем решении. (Выплачивать по миллиону за подбитые «Леопарды». - А.Г.)

И не просто заявили, а конкретно реализовали это в жизнь.

Браво!

Тут больше ничего не скажешь.

- А вот Верховный Главнокомандующий не собирается встретиться конкретно с истребителями танков, - поинтересовался я, - с бойцами, подбившими «Леопардов», которых (речь о бойцах, совершивших подвиг) уже довольно много, и которые во многом, в общем, влияют на судьбу СВО?

- Вы знаете уже, - напомнил пресс-секретарь, - что президент часто общается с непосредственными участниками боевых действий.

И не каждый раз мы «публичим» эту информацию. Каких-то таких публичных мероприятий пока не планируется.

Но нет никакого сомнения, что президент продолжит свою практику прямого общения (с участниками СВО. -А.Г.)

- Еще один вопрос - попутно. Во время Великой Отечественной Верховной Главнокомандующий товарищ Сталин благодарственные письма рассылал особо отличившимся бойцам и командирам. Не собираются ли в Кремле такую же практику возобновить? - мой следующий вопрос.

- Мне неизвестно об этом, - сказал Песков.

- Спасибо.