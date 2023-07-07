Особо бесчеловечное оружие: что изменит передача США Украине кассетных бомб и чем ответит Россия

Бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer сбрасывает тонны кластерных бомб. Фото: USAF

Вот и все - дебаты и споры по боку. Как стало известно, США уже приняли решение о поставке Украине особо бесчеловечных боеприпасов, запрещенных в абсолютном большинстве стран мира. Это кассетные бомбы и снаряды. Байден дал "добро".

Да, Америка долго тянула резину. И конгрессмены отговаривали Байдена от такого шага. И даже правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), которую не заподозришь в нелюбви к США, осудила такое намерение: "Передача этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования".

И тут возникает немало вопросов, которые требуют ответов.

1. Почему США решили это сделать?

Все военные эксперты сходятся во мнении, что такое решение продиктовано желанием США компенсировать Украине ее серьезные провалы в "наступлении". Количество украинских потерь в живой силе (как и в боевой технике) велико, а результаты мизерные.

Зам. помощника главы Минобороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер не скрывает: "Это вызвано необходимостью прорыва обороны окопавшейся Российской армии".

2. Что такое кассетные боеприпасы? Как они действуют?

Это разновидность боеприпасов типа "воздух-земля" или "земля-земля". Это может быть специальная ракета, авиабомба или же снаряд, чрево которых начинено кассетами с большим количеством "суббоеприпасов" — отдельных взрывчатых устройств. Проще говоря, - это контейнеры, которые раскрываются в воздухе над заданным для поражения районом и разбрасывают огромное количество взрывчатых устройств.

1991 год, кластерные бомбы ждут своей очереди в дни операции США в Ираке, получившей название "Буря в пустыни". Фото: EAST NEWS

Проще говоря - кассетные боеприпасы - это оружие, способное одновременно "засевать" и поражать очень большое пространство. Такие снаряды не оставляют под собой ничего живого. От них сложно укрыться.

Площадь поражения одного такого снаряда примерно в 5 раз выше, чем у обычного.

Особо негуманным считается то, что часть разбрасываемых боеприпасов, как правило, не разрывается и на долгие годы остается в земле. В итоге на них подрывается уже мирное население.

3. Какие именно кассетные снаряды запросил у США Киев?

Украина обратилась к США с запросом о поставке кассетных бомб Mk 20 Rockeye-II. Они весят по 222 килограмма. И каждая несет в себе 247 кумулятивных суббоеприпаса с зарядами, которые способны пробивать броню толщиной около 190 миллиметров. При сбросе одной бомбы зона поражения примерно равна футбольному полю (100 на 70 метров).

Уже просочилась информация, что украинцы планируют сбрасывать такие боеприпасы с беспилотников. Тут расчет на то, что части "начинки" Mk 20 обладают большей бронебойностью, чем боеприпасы, которые уже сбрасывают с ударных дронов.

4. Как решение США о поставках кассетных боеприпасов соотносится с международной Конвенцией об использовании такого вида оружия?

Конвенция по кассетным боеприпасам — это международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление таких бомб и снарядов. Конвенция была создана в 2008 году, вступила в действие в 2010-м и сегодня ее подписали уже 113 стран. Они обязались "никогда и ни при каких обстоятельствах":

a) не применять кассетные боеприпасы;

б) не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать никому кассетные боеприпасы;

в) не помогать, не поощрять и не побуждать кого бы то ни было использовать подобные антигуманные боеприпасы.

Не подписали конвенцию 34 страны. Среди них — США, Израиль, Украина и Россия.

5. Сумеет ли Украина кассетными бомбами переломить ситуацию на поле боя?

Надежды Киева на это могут стать очередным заблуждением. Таким же, как слепая вера в могущество других западных вооружений, которое оказалось мифом. Да, кассетные бомбы - серьезный и особо жестокий, изощренный фактор на поле боя. Но ведь понятно, что наши войска не будут сидеть в окопах и смиренно ждать, когда украинцы начнут засыпать их кассетными бомбами. По складам такими боеприпасами будут наноситься удары. Равно как и по самолетам либо дронам, которые взлетят с кассетными бомбами. Наши системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут им "выносить мозги".

В конце концов, если США с Украиной пойдут на такой шаг, ничто не помешает России в виде ответа "припудрить" противника аналогичными бомбами и снарядами. А это будет уже совсем иной характер вооруженного противостояния. И мир увидит, - не Россия первая начала.

И почему бы, наконец, самому Зеленскому, пробирающемуся темной ночью через широкий двор в свой офис, не оказаться под градом нашей кассетной бомбы ПБК-500У с самоприцеливающимися боевыми элементами "Дрель" (вес бомбы — 540 кг!).

Эта бомба содержит десятка полтора мощных боевых элементов, которые предназначены для уничтожения бронетехники, укрепленных сооружений, РЛС, средств ПВО и пунктов управления.

А еще она обладает уникальным свойством - ее боевые элементы имеют систему распознавания "свой-чужой".

Испытания показали, что система эта не ошибается...