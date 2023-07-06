Пентагон: при отправке кассетных снарядов Киеву США предпочтут более эффективные Фото: REUTERS

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон намерен тщательно подойти к вопросу поставок кассетных бомб для украинской армии и отдать предпочтение снарядам с наименьшим коэффициентом неразорвавшихся суббоеприпасов.

“Как я упоминал ранее, в случае, если мы будем предоставлять эти вооружения, мы будем тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях”, — сказал представитель Пентагона на брифинге 6 июля.

Тем временем международная неправительственная организация Human Rights Watch уже отметила недопустимость передачи подобных снарядов Украине от США. Правозащитники подчеркнули, что передача кассетных снарядов ВСУ неизбежно приведет к долгосрочным страданиям мирного населения Украины и сведет на нет международное порицание их использования.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что передача подобных снарядов киевскому режиму станет очередным шагом к эскалации конфликта.

Кассетные боеприпасы при взрыве разбрасывают малые суббоеприпасы для увеличения площади поражения, однако часть этих снарядов неизбежно не срабатывает и остается в земле долгое время, при этом из-за малого размера их очень сложно найти и территории, подвергшиеся атаке кассетных бомб долгое время остаются чрезвычайно опасными для мирного населения и после конфликтов. За это свойство кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, однако США и Украина не ратифицировали это соглашение.