Как учителю эффективно использовать чаты: 8 важных вопросов с ответами

Фото предоставлено пресс-службой учебного профиля Сферум в VK Мессенджере

Результаты исследования ВЦИОМ показали, что 86% российских учителей ежедневно пользуются мессенджерами или соцсетями для обсуждения школьных вопросов. При этом больше половины (51%) делают это многократно в течение дня. Рассказываем, как организовать общение в чатах так, чтобы оно было продуктивным и, что не менее важно, комфортным для всех участников: самого учителя, учеников и их родителей.

Вопрос №1: Что делать, если нужно донести до участников чата много фактов?

Важно не дробить информацию на несколько сообщений, а постараться уложиться в одно. В противном случае после нескольких сообщений участники чата могут посчитать, что вы написали все, что хотели, и начать отвечать. Это создаст путаницу — и в итоге важная информация затеряется.

Писать объёмное сообщение на смартфоне не всегда удобно — лучше сделать это с ноутбука или компьютера.

Вопрос №2: Голосовые сообщения — зло или польза?

Иногда учителю проще донести свою мысль голосом, чем текстом, особенно если информации много. Чтобы это ни для кого не стало неудобством, в учебном профиле Сферум в VK Мессенджере есть опция автоперевода аудиосообщений в текст. Те, кто не против воспринимать информацию в аудиоформате, будут слушать, а те, кому это неудобно, — читать.

Вопрос №3: Как выделить важное?

Чтобы обратить внимание учеников и родителей на важную информацию, можно использовать эмодзи в виде молнии или восклицательного знака. Однако злоупотреблять ими не стоит. Когда каждое сообщение преподносится как важное, это снижает градус внимания. Кроме того, не стоит увлекаться набором текста большими буквами — так собеседники могут подумать, что вы общаетесь с ними слишком эмоционально.

Не забудьте закрепить важное сообщение, чтобы оно было на виду у всех и не затерялось среди других. Закрепленное сообщение находится в верхней части экрана, и к нему в любой момент может обратиться любой участник чата.

Вопрос №4: Как найти нужное?

Для этого в мессенджерах есть опция поиска по ключевым словам. Используйте ее сами и периодически напоминайте о ней другим участникам. Это поможет уменьшить количество повторяющихся вопросов и лишних уведомлений.

Вопрос №5: Что делать с уведомлениями в неурочное время?

Если вы не хотите, чтобы вас беспокоили, например, раньше восьми утра и позже восьми вечера, установите в мессенджере «режим тишины». Так получится отключаться от решения школьных вопросов — ответить на сообщения можно будет утром.

Вопрос №6: Какие возможности дают опросы?

Использовать функцию опроса можно по-разному: узнать мнение учеников по актуальному вопросу, выбрать экскурсию или день родительского собрания, протестировать учеников. Во всех этих случаях опрос позволяет не плодить огромное количество ответных сообщений. Кроме того, часто людям проще выбрать вариант ответа, чем писать его. В учебном профиле Сферум в опросе может быть до десяти вариантов ответа с возможностью выбрать один или несколько. Учитель может ограничить время голосования — удобно, если нужно решить что-то в определенный срок.

Вопрос №7: Как поделиться объемными учебными материалами или фотографиями с мероприятия?

Для этого лучше использовать облачное хранилище: загрузить в папку все файлы, а в чат скинуть только ссылку. Так в случае с фотографиями посмотреть и скачать их смогут только те, кому они интересны, а у остальных они не будут занимать память на устройстве.

А если ученикам предоставить доступ к онлайн-папке, то они смогут загрузить туда домашнее задание, презентации и другие материалы. С учебным профилем Сферум в VK Мессенджере учителям доступно 40 ГБ пространства в Облаке Mail.ru: хватит, чтобы разместить все необходимые файлы.

Вопрос №8: Что, если обсуждение в чате неудобно?

Для этого есть опции аудио- и видеозвонков. Учитель может обсуждать вопросы лично с любым учеником или родителем, а также проводить онлайн-уроки и родительские собрания. Если планируется аудио- или видеовстреча с большим количеством участников, нелишним будет заранее сообщить им о теме звонка, а накануне напомнить об онлайн-встрече. Это поможет сэкономить время на ожидании забывчивых участников и введении всех в курс дела.

Любой учитель может сделать мессенджер своим хорошим другом и помощником во взаимодействии с учениками и их родителями. Следуя этим рекомендациям, можно получить максимум пользу от онлайн-коммуникации.