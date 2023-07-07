Кто рискует заболеть менингитом: загадки опасной болезни

Сам по себе менингит - болезнь, таящая несколько загадок, еще не раскрытых до конца учеными и врачами. Фото: Shutterstock

По последним данным на утро 7 июля у сотрудников склада Ozon в Екатеринбурге зарегистрировано 10 случаев заболевания менингококковой инфекцией, из них два - летальные. Роспотребнадзор заверил граждан, заказывающих товары на маркетплейсе: от посылок заразиться заболеванием невозможно. Возбудитель инфекции передается воздушно-капельным путем, а вне человеческого организма, на поверхностях предметов очень быстро теряет жизнеспособность. Однако сам по себе менингит - болезнь, таящая несколько загадок, еще не раскрытых до конца учеными и врачами. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале известный врач, телеведущий, главврач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников.

1. Загадка № 1 - кто возбудитель?

По данным Роспотребнадзора, сотрудников Ozon в Екатеринбурге подкосила инфекция, вызванная бактерией Neisseria meningitides. Однако это отнюдь не единственный возбудитель менингита.

- Причиной номер один бактериального менингита является пневмококк. Менингококк стоит на втором месте. У пожилых и ослабленных людей частая причина - листерия, - поясняет доктор Мясников.

При этом одного только менингококка известно несколько видов. А есть еще и вирусный менингит. Определить возбудителя важно, чтобы назначить правильное лечение.

2. Загадка № 2: бактерия с нами всегда?

«Многие из нас по жизни носят менингококк в своей носоглотке и при этом чувствуют себя прекрасно!», - описывает Мясников еще один озадачивающий факт. Но в какой-то момент присходит событие, из-за которого неконфликтный микроб-сожитель превращается в смертельно опасного врага.

Причинами перехода «мирного» менингококка в атаку на организм, по словам врача, чаще всего становятся:

- перенесенный грипп или другая респираторная инфекция,

- операция на органах системы ухо-горло-нос,

- травма носа.

3. Загадка № 3: одни носители, другие - заболевают.

Бывает и так, что у одного человека менингококк «ручной», уживается с «хозяином» без проблем. А вот при передаче другому этот же микроб вызывает заболевание по полной программе. Предугадать, что так случится, невозможно, но есть «наводки».

Обычно это происходит, когда в тесном замкнутом коллективе собираются вместе носители менингококков, но у каждого свои разновидности бактерии, поясняет доктор Мясников. «Начинается нежелательный обмен. Передача идет воздушно-капельным путем, при тесном контакте», - рассказывает врач.

При этом в группе риска как люди, подхватившие ОРВИ, имеющие травмы носа (см. выше), так и те, кто курит, имеет врожденные особенности, ослабляющие иммунитет. А также те, у кого удалена селезенка (она отвечает в организме человека за кроветворение, иммунитет и кровоснабжение).

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Нужно ли прививаться от инфекции и кому

Доктор Мясников рекомендует прививаться от менингококка детям и людям старше 60 лет. У них особенно высок риск опасных осложнений инфекции.

Также нужно привиться, если вы едете в Африку: Нигерию, Судан, Чад, Гвинею - все страны, расположенные непосредственно под Сахарой, советует Мясников, который сам долгое время жил и работал на африканском континенте. «Там почему-то вспышки менингита особенно часты и регулярны - каждые 7 лет. Эти страны так и называют «менингитовый пояс», - говорит врач.

Иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус уточняет, что в группе самого высокого риска тяжелых осложнений менингита - дети до 2-х лет, молодежь от 15 до 25 лет и пожилые люди. Первая вакцинация, по его словам, рекомендуется младенцам в первый год жизни. Затем - ревакцинация в 15-17 лет. В дальнейшем для поддержания иммунитета стоит делать прививки раз в 5-7 лет.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

От пневмококка бесплатно всем детям, от менингококка - по эпидпоказаниям

Согласно приказу Минздрава от 6.12.2021 г. N 1122н на сегодня вакцинация от менингококковой инфекции проводится по эпидпоказаниям. То есть бесплатно прививки полагаются детям и взрослым «в очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококками серогрупп А или С, в в эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А или С». Также от менингококковой инфекции прививают лиц, подлежащих призыву на военную службу.

Что касается вакцинации от пневмококка, который также может быть возбудителем менингита, то прививки полагаются независимо от эпидемических показаний всем детям в возрасте 2 месяцев, затем в 4,5 месяца и в 15 месяцев.

Кроме того, по эпидемическим показаниям (то есть «при угрозе возникновения инфекции») от пневмококка вакцинируют:

- детей в возрасте от 2 до 5 лет;

- лиц, подлежащие призыву на военную службу,

- лиц старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями легких;

- лиц старшего возраста, проживающих в организациях социального обслуживания.

В остальных случаях при желании можно привиться за свой счет либо бесплатно, если это предусмотрено региональными программами вакцинации.