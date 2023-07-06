Два сотрудника Ozon умерли от менингита в Екатеринбурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге из-за вспышки менингококка умерли два сотрудника склада Ozon, сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

«Подтверждаем факт смерти двух человек. Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти», – передает сообщение ведомства «КП-Екатеринбург».

Уточняется, что одной из погибших была девушка. О ее смерти стало известно 26 июня в переписке в рабочем чате сотрудников склада. Она скончалась через несколько часов после госпитализации.

В настоящее время Роспотребнадзор выявил семь случаев заражения менингококком в Екатеринбурге. В пункте выдачи Ozon в логопарке «Кольцовский» проведена санитарная обработка и дезинфекция, 60 сотрудников складов были вакцинированы.

Ранее в Минздраве Свердловской области сообщили о смерти сотрудника Ozon, который заразился менингококковой инфекцией.