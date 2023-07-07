Насилие и издевательства над немощным стариком: последняя спутница жизни предала великого Алена Делона

Родственники Алена Делона обвинили его сожительницу, японку Хироми Роллен в психологическом насилии и издевательствах над актером. Фото: YouTube

Родственники 87-летней французской кинозвезды Алена Делона обвинили его сожительницу, японку Хироми Роллен в психологическом насилии и издевательствах, сообщает издание L'independant. Что особенно трагично – позже к иску присоединился и сам актер, раньше называвший женщину своей "последней спутницей".

Дети Алена Делона написали заявление на помощницу актера. Подробности ужасают – по их словам, Хироми Роллен не только вела себя неподобающе и проявляла агрессию к членам семьи. Девушка пыталась изолировать и контролировать Делона, читала его личные переписки, контролировала телефонные разговоры и даже шантажировала немощную кинозвезду. Дошло до того, что Роллен жестоко относилась к любимой собаке актера, которую Делон долго считал своим самым близким существом на склоне лет...

Эту информацию подтвердил и адвокат семьи Кристоф Айел: «Эта женщина, поселившаяся в его доме, становилась все более агрессивной, клеветала и оскорбляла его и его детей».

Ален Делон сейчас нечасто появляется на публике, на фото - актер осенью 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ален Делон больше не мог терпеть такое отношение и выпроводил сиделку из своего дома в Пикардии. Актеру, вероятно, тяжело было пережить предательство, ведь Роллен была ему не просто сиделкой.

В 2019 году актер перенес сердечный приступ и инсульт. В этот тяжелый момент на него и начала работать японка Роллен. Ее поддержка и забота пленили актера. Справившись с недугом, в 2021 году Ален представил ее прессе как свою спутницу жизни. Ходили слухи, что актер даже может решиться на свадьбу.

Однако история резко развернулась на 180 градусов. Любовь разбилась о беспринципную жестокость. И актер, когда-то разбивавший женские сердца, сам стал жертвой хладнокровной японки. Любовь закончилась болью и разочарованием. Спустя некоторое время, Делон поддержал иск своих детей, подтвердив жестокое и бессердечное отношение той, кто был ему так дорог.

Сейчас Хироми Роллен грозит срок до трех лет и штраф в размере 45 тысяч евро.

Сиделка, в свою очередь, тоже не промах: вскоре после заявления об обвинениях в ее адрес она сама подала иск на детей Делона и его охранников, сообщает Le Figaro. Женщина утверждает, что на самом деле это они применяли насилие с отягчающими обстоятельствами, которое она готова подтвердить результатами медицинского обследования. Обвинения в свою сторону она отрицает. О реакции родственников актера пока не известно.

Напомним, что произошедшее оставило неизгладимый след в душе Алена Делона. Настолько, что в начале 2022 года он заявил, что хочет прибегнуть к эвтаназии. Величайший красавец, ставший истерзанным стариком, собирался закончить свою жизнь в Швейцарии. Сын Делона Энтони утверждал, что актер уже составил завещание.

По счастью, пока этим планам не суждено воплотиться в жизнь...

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