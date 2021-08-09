На голливудской Аллее славы все-таки появится звезда Алена Делона

Легенда французского кино Ален Делон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На знаменитой Аллее славы, расположенной в Голливуде, наконец-то появится звезда актера Алена Делона. Церемония ее открытия состоится за несколько дней до церемонии вручения ежегодной премии «Оскар».

Ожидается, что сам Делон вместе со своими детьми прибудет в Лос-Анджелес для участия в этом торжестве из Швейцарии, в которой он проживает в последнее время, сообщает Le Point.

Делон уже несколько лет не снимается в кино и почти не появляется на публике. Он перенес инсульт, после которого ему стала изменять память. Сейчас актер, некогда любимец всех женщин мира, живет в одиночестве и часто жалуется на отсутствие спутницы жизни. Его единственная официальная супруга Натали скончалась в прошлом году.

Оказаться в Голливуде талантливый француз мечтал всегда. На пике его карьеры в Европе американские продюсеры предложили ему долгосрочный контракт, и Делон переехал в США.

Там он снялся в нескольких фильмах, почти все из которых были прохладно приняты зрителями. Разочарованный Делон разорвал договор и вернулся в родную Францию, где ему снова способствовал головокружительный успех.

В одном из интервью актер назвал свой американский период «стажировкой», признав, что нисколько не жалеет о проведенном в Голливуде времени. Он считает, что работа там позволила ему улучшить свой английский, а также набраться опыта.

Ален Делон – секс-символ 1960-1980-х годов - родился во Франции в 1935 году. Открытие именной звезды на голливудской Аллее славы – еще одно признание его вклада в мировой кинематограф. За всю свою жизнь он снялся в более чем 100 фильмах, включая такие шедевры как «Черный тюльпан», «На ярком солнце» и другие.

Делон – обладатель множества призов и наград, в США его номинировали за «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Леопард», но ни этой, ни другой американской премии он так ни разу и не получил.

85-летний Делон мечтает о своей последней роли. В одном из недавних интервью, данном сразу после того, как он оправился от инсульта, актер заявил, что хотел бы сняться в фильме, «который останется в сердцах зрителей навсегда».

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