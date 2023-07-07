Концерты Григория Лепса и Николая Баскова в СНГ начали массово отменять из-за поддержки российских бойцов

Григорий Лепс. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казалось бы, думают недалекие либерально настроенные хейтеры, ну что еще нужно для счастья? Поддерживай себе государственную повестку, выступай, зарабатывай. Как делают многие российские артисты. Увы, в жизни все чуть сложнее.

Вот и Григорий Лепс, который никогда не испытывал проблем с аудиторией по всей России и близлежащих странах (да и в Европе тоже выступления артиста среди русскоязычной аудитории сопровождались аншлагами), столкнулся с серьезными трудностями. По сути — саботажем и культурой отмены. Концерты шансонье в странах СНГ начали отменять один за другим — сразу после того, как Григорий Викторович помог русским бойцам материально, сдержав слово.

Ранее Лепс (а еще Николай Басков, Елена Север, Владимир Киселев, Юлия Барановская) предложили платить нашим солдатам по 1 миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ. И первая «звездная» транзакция уже прошла. Боец с позывным Веном верифицировал платеж от Лепса.

Сразу же после этого некогда дружественные России республики — бывшие в составе СССР — начали спешно отменять артиста. Концерт в Ташкенте, запланированный на 23 октября, не состоится.

— По некоторым техническим причинам концертная программа была отложена. Все деньги за купленные билеты будут можно вернуть соответствующим образом, — пишет официальный телеграм-канал Минкульта Узбекистана.

То же самое случилось и с выступлениями Николая Баскова в этой стране. Узбекская пресса пишет, что их тоже отменили концерт, намеченный на 23 октября. Причина не может быть очевидна только самым наивным гражданам. Да и, собственно, узбекские чиновники ничего не собираются скрывать: «выступления в Узбекистане российских артистов, поддерживающих конфликт, могут создать ложную видимость поддержки их преступной деятельности, направленной на разжигание конфликта, что несет угрозы для имиджа Республики Узбекистан».

По этому же пути решили пойти Киргизия и Казахстан, с которыми у нашей страны давние исторические, культурные и экономические связи. «Под давлением общественности» отменены выступления Григория Лепса и в Казахстане. Местные антироссийски настроенные активисты завалили чиновников жалобами — и это сработало.

— Компания приняла решение разорвать договор с организаторами концерта [Лепса] в одностороннем порядке, — сообщили представители компании Makao Luxury Village Resort, предоставившей музыканту концертную площадку. — Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения.

В Киргизии, куда Лепса «пригласили выступить в частном порядке», случилось тоже самое. В Чолпон-Ате отменили назначенный в Blonder Pub на 2 августа концерт.

Сам Григорий Викторович не сильно огорчился по поводу отмены выступлений — он всегда найдет, где спеть, жаль лишь публику, которая лишилась светлых эмоций по вине активистов-русофобов.

— Да, в последнее время Казахстан еще тот русофобский уголок, — прокомментировал события директор артиста Владимир Урюпин. — Позиция Григория Викторовича была, есть и будет неизменна. Мы поддерживаем нашу страну, что бы ни происходило в разных странах, что бы ни говорили. Отменили и отменили, хрен с ними. Ничего страшного, обойдемся без Казахстана. Мы как поддерживали свою страну, так и будем поддерживать, и делать то, что будет в наших силах, чтобы победа была нашей. Ничего не произошло, просто очередное заявление, и в Казахстане с ума посходили люди. Ну ради Бога! Если у них так, то что теперь делать. Мы ни капельки не расстроились. Мы как поддерживали, чем могли и чем можем наши вооруженные силы и нашу армию, так будем продолжать этим заниматься.