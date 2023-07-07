Девочка 126 раз ударила ножом одноклассницу: По решению суда школа заплатит семье выжившей 7,5 млн рублей

Семья пострадавшей девочки подала в суд - на школу, в которой и случилась трагедия. Фото: Shutterstock

В подмосковных Химках сегодня суд вынес решение по громкому иску. В феврале 2023 года в туалете здешнего лицея обнаружили девочку в луже крови. Медики потом насчитают на ее теле 126 (!!!) колотых и резаных ножевых ранений. Соню доставили в больницу, потом вертолетом - в другую. Спасли чудом!

В нападении призналась одноклассница раненой: Милана (имя изменено) явилась в класс, обрызганная кровью, с ножом. Позже, во время экспертизы в стационаре, у девочки обнаружили серьезное психиатрическое расстройство. Почему она напала на Соню - до сих пор до конца непонятно. Подругами они никогда не были. А Милана, как говорят, очень хотела дружить с Соней...

Семья пострадавшей девочки, которая уже полгода проходит реабилитацию, и у которой впереди большое количество пластических операций (очень сильно пострадали лицо, шея, грудь), подала в суд - на школу, которая не обеспечила ребенку безопасность, и на семью Миланы. Многие, к слову, уверены, что родители девочки знали о ее проблемах, но за помощью к психологам или психиатрам сознательно не обращались - не хотели, чтобы ребенку поставили диагноз.

- В нашем лицее, например, не было даже банальных рамок-металлодетекторов, - рассказывала в интервью KP.RU мама Сони Елена Мажугина. - Девочка взяла утром дома семь ножей и пронесла их в школу. Была бы рамка - она хотя бы запищала. У наших же охранников есть только ручной металлодетектор, но они им не пользовались, аппарат лежал где-то в шкафу.

Родные Сони с процессом спешили - нельзя было допустить, чтобы раны на теле девочки зарубцевались. От шрамов с помощью различных дорогостоящих процедур нужно избавиться как можно быстрее. Лечение стоит больших денег. А ресурсов семьи на это уже не хватало...

Процесс длился в течение нескольких месяцев. Сегодня Химкинский городской суд вынес решение.

Лицей №10, в котором учились обе девочки, и в туалете которого произошел инцидент, должен выплатить:

- 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшей,

- по 500 тысяч рублей (в сумме еще 1 млн) - каждому из родителей Сони,

- 5,5 млн рублей - в качестве компенсации за уже проведенное и будущее лечение Сони.

При этом семью Миланы суд решил не наказывать - компенсацию семье пострадавшей девочки они платить не обязаны.

- У нас двойственные чувства, - прокомментировала решение суда адвокат семьи Сони Виктория Дергунова, президент Благотворительного фонда «Юристы помогают детям». - С одной стороны, мы довольны тем, что нам компенсируют сумму на лечение Сони, это победа. Мы сможем дать ей качественное лечение. Нам дали в совокупности 2 миллиона руб. компенсации морального вреда. С учетом российских судебных реалий общая сумма компенсации в 7,5 миллиона рублей довольно значительная. Тем не менее, есть и обратная сторона медали. Решение демонстрирует, что родители, по сути, вообще не несут ответственности за поступки детей в образовательных учреждениях. Более того, родители нападавшей, которые давали интервью за деньги, еще и заработали на этой истории. То есть за эту трагедию никто персонально не понесет ни уголовной, ни другой ответственности - это только, к сожалению, нагрузка на местный бюджет, который в условиях того, что происходит в стране, не может быть большим.

Адвокат подсчитала, что если общую сумму компенсации морального вреда (1 миллион рублей) разделить на 126 ударов (официально зафиксированные в медицинских документах повреждения девочки), получается по 7 936 рублей и 50 копеек за каждый удар.

- Я считаю, это обесценивание жизни и здоровья ребенка, за которое никто не ответит, - заявляет Дергунова. - Мы по сути открыли ящик Пандоры: все остальные дети будут делать то же самое за счет бюджета.

При этом расследование уголовного дела продолжается. По данным KP.RU, девочка сейчас находится дома, хотя специалисты считают, что ей требуется лечение в стационаре.