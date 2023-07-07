Обнародовано заявление Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Более четырех лет Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Актриса пропала со всех радаров. Ни одной фотографии за время болезни звезды не просочилось в прессу. Дело в том, что семья трепетно оберегает знаменитость от посторонних. Меж тем периодически знакомые актрисы выступают с заявлениями о ней.

Стилист Александр Рогов вспомнил о капризах Анастасии Заворотнюк. По его словам, актриса чуть не сорвала съемки из-за нежелания надевать предоставленную одежду, так как она была дешевой.

"Заворотнюк сказала: «Я ношу только люкс и хочу сниматься в люксе!» Забрали одежду, перешили бирки. Просто отпороли бирки и нашили на те же вещи. И ей сказали. Она в ответ: «Вот, теперь другое дело! В этом я сниматься буду»", - поделится Рогов в YouTube-канале "Модный подкаст".

Стоит отметить, данных о том, в каком состоянии находится сейчас больная раком актриса, нет. Близкие звезды отказываются раскрывать подробности ее болезни. Говорят, звезда после нескольких операций на головном мозге с трудом передвигается. Изредка ее вывозят в инвалидном кресле на крыльцо дома подышать свежим воздухом.

Анастасия находится в своем особняке в элитном поселке Крекшино. Для лечения артистки, страдающей от опухоли мозга, применили уникальную методику, которая подойдет не всем. Речь идет об интраоперационной баллонной электронной брахитерапии. "Главная проблема - дойти до очага болезни с наименьшими повреждениями. Врачи сумели добраться до опухоли через сосуд. Этот метод состоит в «выжигании» радиацией раковых клеток, оставшихся после удаления опухоли", - рассказывали врачи.